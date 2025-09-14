V nejlidnatější spolkové zemi Německa vyhrála kancléřova CDU. AfD svůj mandát ztrojnásobila

  19:14
Komunální volby v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko v neděli vyhrála Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze s 34 procenty hlasů. Na druhém místě skončila sociální demokracie (SPD) s 22,5 procenta. Výrazně proti minulým volbám posílila strana Alternativa pro Německo (AfD), která skončila s 16,5 procenta hlasů na třetím místě.
Kandidát na kancléře a spolkový předseda CDU Friedrich Merz na předvolební konferenci své strany (3. února 2025)

Německá média označovala volby za první test pro kancléře Merze, který nastoupil do funkce letos v květnu.

Z více než 83 milionů obyvatel Německa žije zhruba pětina v Severním Porýní-Vestfálsku. Nacházejí se tam velká města, jako je Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Dortmund či Essen.

Vybírat své starosty a zástupce do městských, obecních, okresních a krajských zastupitelstev mohlo 13,7 milionu voličů. To je zhruba stejně jako celkový počet obyvatel východoněmeckých spolkových zemí, které bývaly součástí Německé demokratické republiky (NDR), ovšem bez Berlína.

Podle prognózy Infratest dimap Merzova CDU obhájila vítězství z komunálních voleb v roce 2020 a dosáhla zhruba stejného výsledku kolem 34 procent hlasů.

Mírně si zřejmě pohoršila SPD, její výsledek bude ale výrazně lepší než na celostátní úrovni. V nedělních volbách získali sociální demokraté podle prognózy 22,5 procenta hlasů, v únorových předčasných volbách do Spolkového sněmu jen 16,4 procenta.

Trojnásobný výsledek pro AfD oproti dřívějšku

Výrazně proti volbám před pěti lety posílila v Severním Porýní-Vestfálsku AfD, kterou letos v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) označil za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. Zatímco v roce 2020 získala pět procent hlasů, nyní to je podle prognózy 16,5 procenta. Svůj zisk tak za pět let více než ztrojnásobila.

Komentátoři posílení pozic AfD předpovídali. Odhadovali, že bude silná především v někdejších baštách sociální demokracie, například v kdysi hornické a průmyslové oblasti Porúří.

AfD zneužívá smrti svých sedmi kandidátů ke konspiracím, kritizuje ji deník

Například čtvrtmilionový Gelsenkirchen byl jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD vyhrála už v únorových předčasných parlamentních volbách. Gelsenkirchen má s více než 15 procenty nejvyšší nezaměstnanost v celém Německu.

Zeleným se daří méně

Velké ztráty podle prognózy zaznamenala ve volbách strana Zelených, která spadla na 11,5 procenta hlasů. V roce 2020 dosáhla na 20 procent. Postkomunistická strana Levice si zřejmě o něco polepšila a získala 5,5 procenta, Svobodná demokratická strana (FDP) podle prognózy získala 3,5 procenta hlasů. FDP po únorových celoněmeckých volbách vypadla z německého Spolkového sněmu.

Tepelná čerpadla otevřela spor o zelenou politiku. Nadšení opadá nejen v Německu

Nedělní hlasování zakončilo letošní volební rok v Německu. V příštím roce se uskuteční v březnu zemské volby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci a komunální volby v Bavorsku a Hesensku.

V září se pak bude hlasovat v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku a v komunálních volbách v Dolním Sasku.

V nejlidnatější spolkové zemi Německa vyhrála kancléřova CDU. AfD svůj mandát ztrojnásobila

