V Moskvě vybuchlo auto s bývalým mluvčím proruského expremiéra Ukrajiny

Zdroj z bezpečnostních složek agentuře TASS k dnešnímu výbuchu v Moskvě řekl, že „na Kirovohradské ulici u domu číslo pět vybuchlo osobní auto. V důsledku toho byl zraněn řidič auta, skončil v nemocnici“. Policie kvůli tomu část ulice uzavřela. Na místo vyjela skupina vyšetřovatelů ruského vyšetřovacího výboru.
Ruské zdroje Zavorotného označují za politologa, ukrajinské zdroje o něm píší jako o člověku, který roky šíří protiukrajinskou propagandu.
Ukrajinský expremiér Azarov, který ukrajinskou vládu vedl za působení proruského prezidenta Viktora Janukovyče, uvedl, že ověřuje informace o zranění svého někdejšího tiskového mluvčího. Azarov po svržení Janukovyče v roce 2014 uprchl do Ruska.
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V Petrohradě vyletělo do povětří auto s ruským plukovníkem
Ve čtvrtek v Petrohradu při explozi podle ruských médií zemřel plukovník sloužící u 6. gardové armády vzdušných sil a sil protivzdušné obrany, která je součástí ruských vzdušných a kosmických sil. Z nastražení výbušného zařízení na jeho auto je podezřelý 31letý obyvatel, který mezitím uprchnul do zahraničí.
Terčem atentátů od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se stala řada ruských vojáků a lidí jinak zapojených do agrese Ruska proti sousední zemi.