V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU

  9:10aktualizováno  9:48
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, informuje s odvoláním na ruský vyšetřovací výbor portál Meduza. Generálporučík je v nemocnici, podle zdrojů z ruských bezpečnostních složek je ve vážném stavu.
Generálové Anatolij Koncevoj a Vladimir Alexejev (vpravo) se účastní vojenské přehlídky v Moskvě. (9. května 2021) | foto: Герои войны

Zatím neznámý muž na Alexejeva několikrát vystřelil v jednom z obytných domů v metropoli a poté z místa činu uprchl, uvedli vyšetřovatelé.

Záchranáři generála převezli do nemocnice, kde ho lékaři hospitalizovali. Úřady Alexejevův stav zatím oficiálně nekomentovaly. Zdroj z policejních složek ale podle Meduzy řekl, že generál je ve vážném stavu.

Telegramové kanály Mash a Baza, které jsou blízké ruským bezpečnostním složkám, tvrdí, že útočník generála střelil do zad.

Alexejev zastává post zástupce šéfa GRU od roku 2011. Média Alexejeva označila za jednoho z hlavních kurátorů všech ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině.

Činitel se podle Meduzy v červnu 2023 účastnil vyjednávání s Jevgenijem Prigožinem za krátké vzpoury jeho soukromé žoldnéřské armády.

USA na Alexejeva v roce 2016 uvalily sankce v souvislosti s kybernetickými útoky zaměřenými na ovlivnění amerických prezidentských voleb. Od roku 2019 se generál nachází také na sankčním listu EU v souvislosti s otravou Sergeje a Julije Skripalových v britském Salisbury.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR se domnívá, že Alexejev je mimo jiné zodpovědný za „organizaci přípravy výchozích dat pro raketové a letecké údery na ukrajinském území“ a „legalizaci ruské přítomnosti na okupovaných územích organizováním tzv. referend“.

Od začátku ruské války proti Ukrajině v únoru 2022 byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Ukrajinu. Ukrajinci se k některým z těchto útoků přihlásili.

