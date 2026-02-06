V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU

Zatím neznámý muž na Alexejeva několikrát vystřelil v jednom z obytných domů v metropoli a poté z místa činu uprchl, uvedli vyšetřovatelé.
Záchranáři generála převezli do nemocnice, kde ho lékaři hospitalizovali. Úřady Alexejevův stav zatím oficiálně nekomentovaly. Zdroj z policejních složek ale podle Meduzy řekl, že generál je ve vážném stavu.
Telegramové kanály Mash a Baza, které jsou blízké ruským bezpečnostním složkám, tvrdí, že útočník generála střelil do zad.
Alexejev zastává post zástupce šéfa GRU od roku 2011. Média Alexejeva označila za jednoho z hlavních kurátorů všech ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině.
Činitel se podle Meduzy v červnu 2023 účastnil vyjednávání s Jevgenijem Prigožinem za krátké vzpoury jeho soukromé žoldnéřské armády.
USA na Alexejeva v roce 2016 uvalily sankce v souvislosti s kybernetickými útoky zaměřenými na ovlivnění amerických prezidentských voleb. Od roku 2019 se generál nachází také na sankčním listu EU v souvislosti s otravou Sergeje a Julije Skripalových v britském Salisbury.
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR se domnívá, že Alexejev je mimo jiné zodpovědný za „organizaci přípravy výchozích dat pro raketové a letecké údery na ukrajinském území“ a „legalizaci ruské přítomnosti na okupovaných územích organizováním tzv. referend“.
Od začátku ruské války proti Ukrajině v únoru 2022 byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Ukrajinu. Ukrajinci se k některým z těchto útoků přihlásili.