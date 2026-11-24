Desku nechala zřídit městská správa za účasti rady současné ruské tajné služby FSB, informovala agentura TASS. Reuters poznamenala, že bronzová deska Dzeržinského označuje za mimořádného státníka a vzdává mu hold jakožto iniciátorovi industrializace, která proměnila ranou sovětskou ekonomiku.
Dzeržinskij, přezdívaný též „Železný Felix“, patřil k organizátorům bolševické revoluce a po převratu v roce 1917 se stal zakladatelem Čeky. Jako šéf tajné policie nelítostně potíral kontrarevoluční činnost a vytvořil síť vězeňských táborů. Za bolševického režimu působil Dzeržinskij také jako lidový komisař (tedy ministr) vnitra a dopravy.
Moskva roku 1991 po neúspěšném puči radikálně konzervativního křídla komunistické strany odstranila jeho památník. Ruský prezident Vladimir Putin nad tímto krokem vyjádřil politování a v dubnu letošního roku vrátil akademii ruské tajné služby, kterou sám absolvoval, Dzeržinského jméno. To předtím nesla do roku 1993.
„To nejhorší, co dnes můžeme dělat, je pokoušet se něco zničit. Strhávat památníky za posměchu davu. Musíme se snažit si pamatovat. Abychom si byli vědomi úspěchů i chyb,“ řekl k desce podle TASS Putinův poradce Vladimir Medinskij. Dzeržinského označil za romantického idealistu. Vasilij Titov z rady FSB poznamenal, že příští rok bude 150. výročí od narození Dzeržinského, a uvedl, že deska je podle něj opravdu dobrý dárek.
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Někteří prováleční blogeři, kteří podporují invazi Moskvy na Ukrajinu, však volají po tom, aby byl vedle desky také obnoven i původní památník. „Deska je pěkná, ale není to dost,“ napsal podle Reuters jeden z nich. Rusko sousední zemi napadlo v únoru 2022.
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20. července 2026