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V Mexiku zemřelo při výbuchu ohňostroje deset lidí, desítky jsou zraněné

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  8:09
Nejméně deset lidí zemřelo po výbuchu ohňostroje v areálu kostela v centrálním Mexiku. Dalších 64 osob je zraněných. Informovaly o tom místní úřady.

Výbuch nastal v noci na neděli poblíž kostela Nuestra Seňora de la Luz v obci Temascalcingo, asi 160 kilometrů od hlavního města Mexiko. Stovky lidí se předtím chystaly sledovat ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku.

Policisté prohlížejí místo zničené výbuchem ohňostroje u kostela v obci Santa María Canchesdá ve středním Mexiku. Exploze si vyžádala několik mrtvých a desítky zraněných. (6. září 2026)
Letecký pohled ukazuje místo zničené výbuchem ohňostroje u kostela v obci Santa María Canchesdá ve středním Mexiku. Exploze si vyžádala několik mrtvých a desítky zraněných. (6. září 2026)
Pohled z dronu ukazuje škody po výbuchu ohňostroje během náboženských slavností v obci Santa María Canchesdá ve státě Mexiko. Exploze si vyžádala několik mrtvých a desítky zraněných. (6. září 2026)
Pohled z dronu ukazuje škody po výbuchu ohňostroje během náboženských slavností v obci Santa María Canchesdá ve státě Mexiko. Exploze v areálu kostela si vyžádala nejméně deset mrtvých a 64 zraněných. (6. září 2026)
5 fotografií

Příčina výbuchu dosud nebyla zjištěna, státní zastupitelství státu Mexiko zahájilo vyšetřování. Místní biskup uvedl, že mezi zraněnými jsou i dva kněží.

Video na sociálních sítích zachycuje následky výbuchu a desítky lidí, kteří procházejí kouřem a troskami a hledají přeživší.

Nekontrolované výbuchy zábavní pyrotechniky, která se běžně používá při pouličních oslavách a náboženských festivalech, jsou v Mexiku časté. Před necelými čtyřmi lety si silná exploze ohňostroje ve vesnici v obci Huejutla ve státě Hidalgo vyžádala 17 zraněných.

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