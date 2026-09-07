Výbuch nastal v noci na neděli poblíž kostela Nuestra Seňora de la Luz v obci Temascalcingo, asi 160 kilometrů od hlavního města Mexiko. Stovky lidí se předtím chystaly sledovat ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku.
Příčina výbuchu dosud nebyla zjištěna, státní zastupitelství státu Mexiko zahájilo vyšetřování. Místní biskup uvedl, že mezi zraněnými jsou i dva kněží.
Video na sociálních sítích zachycuje následky výbuchu a desítky lidí, kteří procházejí kouřem a troskami a hledají přeživší.
Nekontrolované výbuchy zábavní pyrotechniky, která se běžně používá při pouličních oslavách a náboženských festivalech, jsou v Mexiku časté. Před necelými čtyřmi lety si silná exploze ohňostroje ve vesnici v obci Huejutla ve státě Hidalgo vyžádala 17 zraněných.