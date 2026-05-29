„Sochu, kterou navrhl sochař Jakub Vlček, dnes odhalili zástupci Česka a Španělska,“ informovala česká ambasáda v Madridu.
Bronzová socha zobrazuje Suchého s rozpaženými pažemi. Postava je obklopena mnoha tvářemi, což mají být tváře lidí, jejichž ostatky zachránil. Pomník, jehož vytvoření zaplatili soukromí dárci, je i s žulovým podstavcem vysoký přes tři metry. Nachází se v parku Madrid Río poblíž Pražského mostu.
„Socha, byť vychází z minulosti, ukazuje to nejlepší, co Češi a Španělé mají společného,“ řekl český velvyslanec v Madridu Libor Sečka, který vznik pomníku inicioval. Dílo podle něj směřuje do budoucnosti. „Vytváří nový rámec česko-španělských vztahů, vytváří velmi solidní základ pro budoucí spolupráci, nový rámec důvěry. Máme něco, co nás spojuje,“ uvedl velvyslanec.
Odhalením sochy se podle Sečky završila práce, která trvala zhruba dva a půl roku. Složité bylo podle velvyslance přesvědčit španělskou stranu o tom, že socha bude pro Madrid přínosem. Podle velvyslance totiž v době, kdy se na pomníku začalo pracovat, čekalo na své místo ve španělské metropoli více než 40 dalších soch. Kritéria pro umístění soch ve veřejném prostoru jsou podle Sečky v Madridu velmi striktní. Příběh Františka Suchého ale podle české ambasády zaujal vedení madridské radnice natolik, že umístění sochy podpořilo.
Dnešního odhalení sochy se zúčastnila také hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Ve středočeské obci Hradištko se za druhé světové války nacházel koncentrační tábor, kde zahynulo několik Španělů. Pecková řekla, že pomník bude upomínkou nejen Františka Suchého, ale i obětí holokaustu a koncentračního tábora v Hradištku. „Když nás pan velvyslanec oslovil s žádostí o spolupráci, bylo to pro nás samozřejmé,“ řekla.
Táborem v Hradištku prošlo za druhé světové války několik tisíc vězňů. Těla těch, kteří v táboře zemřeli nebo byli zavražděni, vozili do strašnického krematoria. Jeho ředitel František Suchý měl za úkol oběti spálit a jejich popel nechat bez evidence zmizet. Suchý ale odmítl příkazy nacistických úřadů splnit a společně se svým synem tajně vedl seznamy obětí a ukrýval urny s jejich popelem na strašnickém hřbitově. Podařilo se mu tak uchovat památku více než 2000 obětí nacistické perzekuce, mezi kterými bylo i několik španělských republikánů.
O pátrání španělských historiků po svých předcích, které objevilo roli Suchého a jeho syna při ukrývání ostatků, vznikl také dokumentární film Popel baskického režiséra Oiera Plazy. Loni měl premiéru a na podzim byl uveden na festivalu v San Sebastiánu.
Dnešní odhalení pomníku je součástí festivalu Česko-španělské dny. V následujících týdnech se v Madridu uskuteční kulturní akce, ekonomický seminář nebo slavnostní recepce v rezidenci velvyslance.