Prozatím není jasné, kde přesně a z jakého důvodu exploze nastala. Madridské záchranné složky na sociální síti X zveřejnily záběry z místa výbuchu s tím, že tam zasahuje 18 hasičských jednotek.
V Madridu došlo k výbuchu v kavárně, na místě je přes dvacet zraněných
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...
V Madridu došlo k výbuchu v kavárně, na místě je přes dvacet zraněných
Při explozi plynu v sobotu v Madridu utrpělo zranění nejméně 21 lidí, z nichž tři vážná, uvedly tamní záchranné složky. Výbuch nastal okolo 15:00 místního času ve čtvrti Puente de Vallecas a zasáhl...
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO odmítne vládu se subjekty proti EU a NATO
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.
Negramotná mládež. Třetina žáků v USA neumí pořádně číst, nahrává to Trumpovi
Více než třicet procent studentů v USA postrádá základní čtenářské dovednosti. Ukázaly to výsledky testování za rok 2024, které zkoumalo situaci mezi dětmi v posledním ročníku středních škol. Toto...
Rusové prolézají na Ukrajinu potrubím. Využívají i skútry, cesta trvá čtyři dny
Už třetí pokus Rusů proniknout do týlu fronty pomocí plynového potrubí zaznamenali ukrajinští obránci. Tentokrát se snaží dostat do Kupjansku a využívají přitom sofistikované nástroje jako pojízdná...
Polsko zahájilo preventivní letecké operace, uvedl Tusk. Kvůli ruským dronům
Polsko zahájilo preventivní letecké operace svých a spojeneckých vzdušných sil na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu. Na sociální síti X to napsal polský premiér Donald...
Demonstrace proti migraci, premiérovi a za Kirka se účastní v Londýně přes 100 tisíc lidí
V Londýně se přes 110 000 lidí účastní protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme království) organizovaná krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Protestující vyjadřují...
Anonym znovu hrozí otrávením balené vody. Panika není na místě, uklidňuje policie
Policisté obdrželi další anonymní výhrůžku otrávením balené vody smrtícím jedem ricinem. Výhrůžka se opakuje po několika dnech. Kriminalisté po neznámém autorovi pátrají, panika podle nich není na...
Miliardáři povolili prokopat v dominantě Salcburku soukromý tunel. Lidé zuří
Miliardář Wolfgang Porsche už skoro dosáhl svého cíle. V centru rakouského Salcburku chce postavit pod svým pozemkem soukromé podzemní parkoviště a jako přístupová cesta k němu má sloužit tunel...
Paraglidista nezvládl přistávací manévr, spadl do lesa a zranil se
Při pádu nedaleko Černého Dolu v Krkonoších se v sobotu odpoledne vážně zranil paraglidista. Hasiči a členové horské služby jej museli přemístit k vrtulníku, který jej převezl do Fakultní nemocnice v...
„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi
Vdova po zavražděném americkém pravicovém aktivistovi Charliem Kirkovi ve svém prvním vystoupení po jeho smrti slíbila, že nikdy nenechá zemřít jeho odkaz. Erika Kirková také vyslovila přesvědčení,...
Největší výletní loď na světě bude mít tři sestry. Obliba „měst na moři“ stále roste
Největší výletní loď světa Icon of the Seas společnosti Royal Caribbean postupně doplní tři sesterské lodě podobné velikosti. Na jedné z nich je i obrovský aquapark. Výletní společnost se stavbou...
Na předvolební akci Stačilo! na Václavském náměstí se sešlo několik desítek lidí
Od 14 hodin se v Praze na Václavském náměstí konalo předvolební shromáždění zástupců hnutí Stačilo! s voliči. Kromě zastánců společné kandidátky komunistů a sociálních demokratů s menšími stranami,...