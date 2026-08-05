Trump ve středu ve 3:30 SELČ (úterý 18:30 místního času) v klubu, který jeho rodina vlastní v Rancho Palos Verdes, promluví na fundraisingové večeři Republikánského národního výboru.
Muž podle úřadu šerifa na místě pořizoval fotografie a videozáznamy. Při domovní prohlídce policisté našli velké množství střelných zbraní, zásobníků a munice, neprůstřelné vesty a zápisníky se „znepokojujícími poznámkami“, uvedl úřad.
Letos v únoru byl k doživotnímu vězení odsouzen muž, který chtěl v roce 2024 zastřelit Trumpa na golfovém hřišti u jeho floridského resortu Mar-a-Lago.