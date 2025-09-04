Doubledecker, který je jedním ze symbolů Londýna, podle svědků při rychlé jízdě vyjel ze silnice na chodník. Záběry z místa ukazovaly autobus s rozbitým čelním sklem a záchranná vozidla, včetně policejních aut, sanitek a hasičského vozu.
Podle svědka bylo v autobuse v době nehody asi 15 až 16 lidí. Server BBC informuje, že řidič autobusu je mezi 15 hospitalizovanými.
Policie uvedla, že další dvě osoby zdravotníci ošetřili na místě nehody. Žádný z raněných nebyl podle záchranářů v ohrožení života. Příčina nehody je zatím nejasná, policie nikoho nezatkla.
|
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
Stanice Victoria Station, v jejíž blízkosti autobus havaroval, je významným londýnským dopravním uzlem, kde se kříží linky metra, autobusů i vlaků a nachází se nedaleko Buckinghamského paláce. Obvykle je plná turistů a lidí dojíždějících za prací.