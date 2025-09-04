V Londýně havaroval doubledecker. V nemocnici skončilo 15 lidí

Autor: ,
  17:14
Nehoda dvoupatrového autobusu, který najel v Londýně na chodník před jednou z nejrušnějších železničních stanic ve městě si vyžádala 17 zraněných, 15 lidí muselo být hospitalizováno.

Doubledecker, který je jedním ze symbolů Londýna, podle svědků při rychlé jízdě vyjel ze silnice na chodník. Záběry z místa ukazovaly autobus s rozbitým čelním sklem a záchranná vozidla, včetně policejních aut, sanitek a hasičského vozu.

Nehoda dvoupatrového autobusu, který najel v Londýně na chodník před jednou z nejrušnějších železničních stanic ve městě si vyžádala 17 zraněných, 15 lidí muselo být hospitalizováno. (4. září 2025)
Nehoda dvoupatrového autobusu, který najel v Londýně na chodník před jednou z nejrušnějších železničních stanic ve městě si vyžádala 17 zraněných, 15 lidí muselo být hospitalizováno. (4. září 2025)
Nehoda dvoupatrového autobusu, který najel v Londýně na chodník před jednou z nejrušnějších železničních stanic ve městě si vyžádala 17 zraněných, 15 lidí muselo být hospitalizováno. (4. září 2025)
Nehoda dvoupatrového autobusu, který najel v Londýně na chodník před jednou z nejrušnějších železničních stanic ve městě si vyžádala 17 zraněných, 15 lidí muselo být hospitalizováno. (4. září 2025)
5 fotografií

Podle svědka bylo v autobuse v době nehody asi 15 až 16 lidí. Server BBC informuje, že řidič autobusu je mezi 15 hospitalizovanými.

Policie uvedla, že další dvě osoby zdravotníci ošetřili na místě nehody. Žádný z raněných nebyl podle záchranářů v ohrožení života. Příčina nehody je zatím nejasná, policie nikoho nezatkla.

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

Stanice Victoria Station, v jejíž blízkosti autobus havaroval, je významným londýnským dopravním uzlem, kde se kříží linky metra, autobusů i vlaků a nachází se nedaleko Buckinghamského paláce. Obvykle je plná turistů a lidí dojíždějících za prací.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Stovky lidí přišly v centru Prahy uctít dětské oběti v Pásmu Gazy a Izraeli

K tiché vzpomínce a modlitbě za dětské oběti v Palestině a Izraeli se sešly stovky lidí v kostele U Salvátora v centru Prahy. Iniciátory akce jsou Tamara a Tomáš Klusovi, kteří oslovili katolického...

4. září 2025  16:50,  aktualizováno  17:36

Zbrojař Michal Strnad skupuje české dovozce vozů Ferrari

Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské...

4. září 2025  17:16

V Londýně havaroval doubledecker. V nemocnici skončilo 15 lidí

Nehoda dvoupatrového autobusu, který najel v Londýně na chodník před jednou z nejrušnějších železničních stanic ve městě si vyžádala 17 zraněných, 15 lidí muselo být hospitalizováno.

4. září 2025  17:14

Růžoví Starostové i temné SPD. Bůh Babiš objímá národ, hodnotí experti billboardy

Některé strany umí zaujmout, jiné jsou neslané – nemastné. Kampaň před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny vrcholí, a ulice tak už tradičně zaplavily předvolební billboardy. Pro iDNES.cz je...

4. září 2025  17:02

Svět přišel o giganta, míní Donatella Versace. Armaniho oplakává i Herzigová

Módní svět truchlí kvůli smrti módního návrháře Giorgia Armaniho, který zemřel ve věku 91 let. Smutek na sociálních sítích vyjádřila například italská návrhářka Donatella Versace, česká topmodelka...

4. září 2025  17:02

Záruky pro Ukrajinu. Do mírových jednotek chce přes dvacet zemí, oznámil Macron

Celkem 26 zemí přislíbilo, že se zapojí do mírových jednotek na Ukrajině – na zemi, ve vodě či ve vzduchu, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání koalice ochotných v Paříži. Její...

4. září 2025  15:31,  aktualizováno  16:37

Dva psi poslance Kobzy uhynuli v autě. Případ prověřuje policie

Poslanec Jiří Kobza, který byl zvolený do Sněmovny za SPD a nyní kandiduje za Stačilo!, přišel o dva psy. Uhynuli v zavřeném autě. K okolnostem se nevyjádřil, podle advokáta specializujícího se na...

4. září 2025  9:52,  aktualizováno  16:35

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO představilo program

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

4. září 2025  16:23

V Berlíně vjel řidič autem do lidí, zranil několik dětí a vychovatelku

V Berlíně ve čtvrtek odpoledne najelo auto do lidí, zranění utrpěli čtyři lidé, z toho tři děti. Informovala o tom berlínská policie. Podle ní se jednalo o nehodu, teroristický čin vyloučila....

4. září 2025  14:07,  aktualizováno  16:19

Zemřel Giorgio Armani. Módní velikán měl rád přirozenost, nesnášel svalovce

Zemřel italský módní návrhář Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Byl synonymem moderního italského stylu a elegance. Spojoval v sobě talent návrháře s bystrostí obchodníka a vedl společnost s ročním...

4. září 2025  15:28,  aktualizováno  16:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Křičí na Lipavského i Fialu. Kde se vzali propalestinští aktivisté, narušující mítinky

Premium

Postoj českých politiků k izraelsko-palestinskému konfliktu na výsledky voleb patrně mít vliv nebude. V předvolební kampani ministra zahraničí Jana Lipavského i lídra SPOLU, premiéra Petra Fialy, se...

4. září 2025

Jak tedy mám to parkování zaplatit? Chyby při výměně online služeb matou řidiče v Brně

Kdo chce v Brně parkovat v modrých zónách, má několik možností, jak za to zaplatit. Jedna ze služeb teď však na obrazovce telefonu hlásí, že je nedostupná, a vyzývá motoristy ke stažení jiné...

4. září 2025  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.