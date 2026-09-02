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V Kyjevě po sobě stříleli agenti rozvědky a kontrarozvědky. Zelenskyj chce vysvětlení

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  20:31
Tři příslušníci ukrajinské vojenské rozvědky HUR utrpěli zranění v přestřelce s agenty kontrarozvědky SBU v jedné ze čtvrtí Kyjeva, tvrdí server Ukrajinska pravda s odvoláním na vlastní zdroje. Ulici, kde se střílelo, podle serveru uzavřela policie a na místo dorazili vyšetřovatelé.

O incidentu píší i další média, včetně portálu BBC News.

„Očití svědci události, kteří žijí v blízkosti, hovořili o mnoha výstřelech, zraněných a stopách krve na zemi,“ napsal portál.

SBU nejprve vydala prohlášení, že spolu s HUR zabránila ruské tajné službě spáchat teroristický útok proti jednomu z vůdců ruského opozičního hnutí, který přicestoval na Ukrajinu. Později uvedla, že se její vyšetřovatelé stali terčem „ozbrojeného útoku skupiny osob“, a proto SBU nasadila zásahové komando Alfa. To použilo zbraně k potlačení odporu útočníků, kteří se ukázali být příslušníky jedné z jednotek ukrajinských ozbrojených sil.

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Tu SBU neupřesnila. HUR se podle médií dosud nevyjádřila.

V centru incidentu se podle médií ocitl zástupce velitele Ruského dobrovolnického sboru, který bojuje na straně Ukrajiny, Stepan Kaplunov.

Jeho právník Taras Borovskyj řekl serveru RBK-Ukrajina, že SBU se historkou o zmaření připravovaného atentátu snaží zamaskovat, že jeho klienta před několika dny „unesla“ a pak se ve středu – při domovní prohlídce ve vojákově bydlišti – střetla s Kaplunovovými spolubojovníky z jednotky začleněné do HUR. Ti se prý bránili holýma rukama, ale ze strany SBU se střílelo, a tak dva příslušníci HUR utrpěli těžká zranění a jeden byl zraněn lehce, tvrdil advokát. Kaplunov byl mezitím propuštěn na svobodu.

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„Nikdo nemá právo beztrestně unášet vojáky, střílet na ulicích našich měst, vydávat a plnit zločinné rozkazy,“ řekl serveru RBK-Ukrajina šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov, který dříve velel HUR. Za nezbytné pokládá „zevrubné a nestranné vyšetření“ incidentu, kterým se podle něj již zabývá státní úřad pro vyšetřování a generální prokuratura.

Poradce ukrajinského prezidenta Dmytro Litvin v odpovědi na otázku novinářů o reakci Volodymyra Zelenského sdělil, že šéf státu si předvolal náčelníky bezpečnostních složek a požadoval, aby incident vysvětlili veřejnosti, dodala BBC.

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