Bachyně zaútočila na kočárek s dítětem, Krakov svolal krizový štáb

Svědci popsali, že na cestě na sídlišti se objevila bachyně s mladými. Náhle se rozeběhla proti kočáru, který vezla matka holčičky, a ten se převrátil.
Deník Rzeczpospolita píše, že na sídlišti Kliny-Zacisze na jižním okraji Krakova, kde se incident stal, se divoká prasata už dlouho objevují blízko domů, chodníků i dětských hřišť. V poslední době je tam lidé vídají prakticky denně. Často jde o stáda, v nichž jsou bachyně a jejich mláďata. Obyvatelé čtvrti si stěžují, že na problém opakovaně upozorňovali vedení města.
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Divočák zaútočil na ženu venčící psy, s poraněnou nohou skončila v nemocnici
Kvůli čtvrtečnímu útoku se v pátek sejdou představitelé města, komunálních služeb, zástupci odboru odpovědného za odchyt zvířat a veterinář. Podle dva roky starých odhadů může v Krakově žít tisíc až patnáct set kusů černé zvěře. Jiné odhady uvádějí až dva tisíce kusů.
Divočáci jsou problémem v mnoha polských městech. Láká je tam snadno dostupná potrava v nezajištěných kontejnerech na odpadky, na neoplocených pozemcích nebo podávaná přímo lidmi. Nemají přirozeného nepřítele a v posledních letech jim přeje i klima. Odborníci ale upozorňují i na to, že za nechtěný kontakt lidí s divokými prasaty může i rozrůstání zástavby do přirozeného prostředí těchto zvířat.
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Polskojazyčný servis BBC před časem napsal, že ve Varšavě loni žilo přes tři tisíce divočáků. Úřady evidovaly 121 incidentů s lidmi. Asi 340 jich zahynulo při srážce s autem. Varšavský primátor Rafal Trzaskowski začátkem června svolal skupinu pro volně žijící zvířata, která se kromě jiného bude zabývat problémem rostoucí populace divokých prasat v polském hlavním městě.
V dubnu se hvězdou světových médií stal robot jménem Edward Warchocki, který honil divočáky ulicemi Varšavy.
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1. dubna 2023