V Koreji vjel autobus plnou rychlostí do kolony aut, zraněných jsou desítky

Řidič ve věku okolo 60 let na jihu Songnamu naboural do čtyř dalších autobusů, nákladního vozu a 27 osobních automobilů, než se autobus zastavil o svodidlo. Narážel do vozidel na trase dlouhé přibližně 100 až 150 metrů, napsala agentura Jonhap.
Záběry z místa nehody ukazují zničený předek autobusu zaklíněného ve svodidle. Podle místního hasičského sboru bylo zraněno nejméně 57 lidí, z toho devět vážně. Nikdo ale není v ohrožení života.
Řidič vyšetřovatelům řekl, že mu nefungovaly brzdy. Policie uvedla, že řidič nebyl pod vlivem alkoholu, chce ale prověřit, zda neužíval drogy.