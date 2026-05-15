Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Kongu propukla epidemie eboly, lidé umírají. První případ hlásí také Uganda

Autor: ,
  21:21
Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo v pátek na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Oznámeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Agentura Reuters pak večer oznámila, že ohnisko nemoci v pátek potvrdila i sousední Uganda. Ta zatím eviduje jednoho nakaženého, který zemřel.

Ugandské ministerstvo zdravotnictví zatím eviduje potvrzený případ nákazy u muže, který byl občanem Konga. Žádné místní případy Uganda zatím nepotvrdila. Pacient zemřel na jednotce intenzivní péče poté, co se u něj objevily krvácivé příznaky, které jsou pro ebolu typické.

U Francie kvůli nákaze norovirem izolovali loď se 1700 lidmi. Opatření následně zmírnili

„CDC má rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti v reakci na ohniska eboly, s ministerstvem zdravotnictví Konžské demokratické republiky úzce spolupracujeme,“ řekl úřadující ředitel Jay Bhattacharya. CDC podle něj poskytuje technickou pomoc vládám Konga i Ugandy.

Výsledky předběžných laboratorních testů potvrdily přítomnost viru ve 13 z 20 konžských vzorků. Testy provedl konžský Národní institut pro biomedicínský výzkum.

Podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse vyslala WHO do oblasti už minulý týden svůj tým, aby pomohl s vyšetřováním ohniska a s odběrem vzorků. První výsledky ebolu nepotvrdily, nová analýza ve čtvrtek už ano. WHO zároveň uvolňuje 500 tisíc dolarů (10,4 milionu Kč) na podporu reakce konžských úřadů, uvedla agentura AP.

Pátrání na konci světa. Od nás se hantavirus nešířil, tvrdí v Ohňové zemi

Konžská provincie Ituri je odlehlá oblast se špatnou dopravní infrastrukturou. Navíc ji sužuje násilí, které páchá řada povstaleckých i provládních ozbrojených skupin.

Loni v prosinci konžské úřady oznámily konec epidemie eboly v provincii Kasai na jihu země, kde propukla v září. Podle tamního ministerstva zdravotnictví si vyžádala 43 obětí.

Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

Virus v Africe způsobil několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Už několik let proti ní existují vakcíny. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Snadnější vyhošťování migrantů. Rada Evropy se shodla na novém prohlášení

V Moldavsku se 34 členských států Rady Evropy, Evropská unie, Austrálie a...

Členské státy Rady Evropy (RE) se v pátek shodly na společném prohlášení zmírňujícím Evropskou úmluvu o lidských právech s cílem usnadnit vyhošťování migrantů. Text podle oficiálních informací...

15. května 2026  21:28

V Kongu propukla epidemie eboly, lidé umírají. První případ hlásí také Uganda

Lékařka v Kongu připravují vakcínu připravují vakcínu proti ebole. (17....

Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo v pátek na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Oznámeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s...

15. května 2026  21:21

Izrael a Libanon se dohodly na prodloužení příměří o 45 dní

Izraelští vojáci stojí vedle vozidel Humvee při hlídce podél hranice s jižním...

Izrael a Libanon se dohodly na prodloužení příměří o 45 dní, oznámil v pátek po jednáních ve Washingtonu mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Piggott. Jde o příměří, které americký...

15. května 2026  20:37,  aktualizováno  21:10

Část senátorů zkritizovala prohlášení Sněmovny o sjezdu Sudetských Němců

Tisková konference TOP 09. Na snímku Břetislav Rychlík. (16. dubna 2026)

Část senátního výboru pro lidská práva označila prohlášení Sněmovny o chystaném Sudetoněmeckém dni v Brně za hanebné. Podle vyjádření zástupci Senátu plně stojí za festivalem Meeting Brno, který...

15. května 2026  20:50

Rusko tlačí na nový plynovod do Číny. Je to bezpečnější alternativa, tvrdí

Část potrubí Síla Sibiře (13. května 2022)

Válka na Blízkém východě může rozhodnout i o osudu dlouho diskutovaného projektu Síla Sibiře 2, tedy plánovaného plynovodu mezi Ruskem a Čínou. Moskva se nyní snaží Peking přesvědčit, že pozemní...

15. května 2026

Malý Rus a Zdeněk Svěrák dobyli filmová plátna. Oscarový fenomén Kolja slaví 30 let

Premium
Návrat režiséra Jana Svěráka z udělování Cen Akademie s cenou Oskar za film...

Kradete kufry a cizí území. Věta, která měla být v polovině devadesátých let vlastně jen vtipným povzdechem zahořklého starého mládence na filmovém plátně, dnes rezonuje s mrazivou geopolitickou...

15. května 2026

Trumpovy vlastenecké plány nekončí. Podél řeky Potomac chce zahradu hrdinů

Americký prezident Donald Trump pořádá večeři pro sponzory v Bílém domě ve...

Americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti Truth Social oznámil, že podél řeky Potomac v hlavním městě Washingtonu u příležitosti 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti na...

15. května 2026  19:55

Krize napříč kontinentem. V Evropě se hromadí mléko, které mělo skončit v Číně

ilustrační snímek

Agrární organizace Visegrádské skupiny (V4) vyzvaly Evropskou komisi, aby kvůli krizi v mlékárenství neprodleně spustila krizovou rezervu. Podle nich se v Evropě hromadí mléko, které mělo původně...

15. května 2026  19:48

Admirál USA tvrdí, že ví o jediném útoku na Írán s civilními oběťmi. Směšné, říká expertka

Americký ministr obrany Pete Hegseth a admirál Brad Cooper pořádají tiskovou...

Vzdušný úder na dívčí školu v Mínábu je jediným incidentem s civilními oběťmi ve válce proti Íránu, o kterém velitel oblastního velitelství amerických sil CENTCOM admirál Brad Cooper ví. Podle deníku...

15. května 2026  19:36

„Zabil ji Putin.“ Ruská disidentka spáchala sebevraždu kvůli válce a represím

Ruská disidentka Nina Litvinovová (1. ledna 2019)

Ruská oceánoložka a disidentka Nina Litvinovová spáchala ve věku 80 let sebevraždu. V dopise na rozloučenou ze své smrti vinila válku proti Ukrajině a systematické represe proti odpůrcům režimu v...

15. května 2026  19:25

Jak „špion“ Trump (ne)nahlédl do Si Ťin-pchingova zápisníku

Nahlédl Trump do Si Ťin-pchingova zápisníku?

Lidé na sociálních sítích se baví videem, na kterém americký prezident Donald Trump při jednání s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem nakoukl do zápisníku. Ten se totiž kvůli úhlu kamery jevil...

15. května 2026  19:15

V Nuslích srazila tramvaj ženu. Po dlouhé resuscitaci je v kritickém stavu

Nehoda v ulici Nuselská v Praze na zastávce Pod jezerkou. Tramvaj srazila ženu,...

V Praze 4 na tramvajové zastávce Pod Jezerkou došlo v pátek po šesté hodině večerní ke srážce tramvaje s chodkyní. Přivolaným záchranářům se na místě po dlouhé resuscitaci podařilo u ženy obnovit...

15. května 2026  19:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.