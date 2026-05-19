Počet obětí eboly v Kongu stoupá. Šéf WHO je hluboce znepokojen

Autor: ,
  11:29
Počet obětí nákazy ebolou v Kongu vzrostl podle odhadů na 131 z 513 podezřelých případů, uvedla agentura AFP, která se odvolává na konžského ministra zdravotnictví Samuela Rogera Kambu. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že je rozsahem epidemie a jejím šířením hluboce znepokojen.
Demokratická republika Kongo ve střední Africe se potýká s epidemií eboly. (16. května 2026) | foto: Reuters

Kongo zpřísňuje zdravotní kontroly na hraničním přechodu Grande Barrier po...
Podle dřívějších údajů bylo při epidemii na východě země hlášeno 91 úmrtí ze 350 podezřelých případů. WHO varovala, že šíření eboly je mimořádně rychlé a představuje vážnou hrozbu pro region.

WHO na úterní den svolala zasedání krizového výboru, který bude situaci kolem šíření nákazy v Kongu řešit.

Mluvčí organizace to uvedl dva dny poté, co šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil epidemii za mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. „Neudělal jsem to lehkovážně. Jsem hluboce znepokojen rozsahem a rychlostí šíření epidemie,“ řekl v úterý ke svému nedělnímu rozhodnutí.

Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyhlásilo vypuknutí eboly v Kongu a sousední Ugandě za kontinentální stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Vyhlášení umožňuje africkému CDC se sídlem v Etiopii mobilizovat dodatečné zdroje, včetně týmů pro reakci na mimořádné události a operací dohledu.

V Kongu propukla epidemie eboly, lidé umírají. První případ hlásí také Uganda

CDC vyjádřilo hluboké znepokojení nad vysokým rizikem regionálního šíření v důsledku intenzivního přeshraničního pohybu obyvatelstva, mobility související s těžební činností a nejistoty v zasažených oblastech. Mezi rizikové faktory patří také slabá opatření v oblasti prevence a kontroly infekcí a blízkost zasažených oblastí ke Rwandě a Jižnímu Súdánu.

Šéf afrického CDC Jean Kaseya upozornil, že ohnisko nákazy se nachází v jednom z nejsložitějších operačních prostředí na kontinentě. Oblast se vyznačuje nejistotou, mobilitou obyvatelstva, křehkými zdravotnickými systémy a omezenou dostupností lékařských opatření proti virové nemoci ebola kmene Bundibugyo. Africké CDC s WHO úzce spolupracuje na posílení koordinace.

Epidemii eboly způsobuje v tomto případě kmen Bundibugyo, proti kterému neexistuje specifická vakcína ani cílená léčba. Ochrana se tak opírá zejména o rychlé vyhledávání případů, izolaci nemocných a důsledná hygienická opatření. Virus se přenáší přímým kontaktem s tělními tekutinami nakažených osob a počáteční příznaky mohou připomínat například chřipku či malárii, což ztěžuje včasné odhalení nákazy.

