Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kolumbii čeká druhé kolo prezidentských voleb, vítěz do úřadu nastoupí v srpnu

Autor: ,
  7:33
V Kolumbii se v neděli koná rozhodující druhé kolo prezidentských voleb. Utkají se v něm krajně pravicový podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Volební místnosti se uzavřou ve 23:00 SELČ. Vítěz by se měl ujmout úřadu 7. srpna.
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella (vlevo) a levicový senátor Iván Cepeda (vpravo) (1. června 2026) | foto: Reuters

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
15 fotografií

První předběžné výsledky se očekávají v noci z neděle na pondělí. V zemi je 41 milionů oprávněných voličů, prvního kola se účastnilo 24 milionů voličů.

O prezidentské křeslo v Kolumbii se utká krajně pravicový „Tygr“ a levicový kandidát

Sedmačtyřicetiletý de la Espriella, který dosud nezastával žádnou politickou funkci, první kolo překvapivě vyhrál, když získal 43,7 procenta hlasů. Třiašedesátiletý Cepeda, který kandiduje za stranu Historický pakt vedenou současným prezidentem Gustavem Petrem, dostal 40,9 procenta.

Petro, který se stal prvním levicovým prezidentem Kolumbie, se o další prezidentský mandát už podle ústavy ucházet nesmí. Petro a Cepeda předběžné výsledky prvního kola nejprve zpochybnili a tvrdili, že se manipulovalo se stovkami tisíc hlasů. Cepeda ale posléze výsledky uznal.

Vstoupit do diskuse
Témata: Kolumbie

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Kolumbii čeká druhé kolo prezidentských voleb, vítěz do úřadu nastoupí v srpnu

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

V Kolumbii se v neděli koná rozhodující druhé kolo prezidentských voleb. Utkají se v něm krajně pravicový podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Volební místnosti se...

21. června 2026  7:33

Vance přiletěl do Švýcarska. Začínají jednání o íránském jaderném programu

Americký viceprezident Vance před jeho cestou na jednání do švýcarského...

Americký viceprezident J. D. Vance v neděli ráno SELČ přiletěl do Švýcarska, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války...

21. června 2026  7:08

Zákaz sjezdu z dálnice či dvoje brýle. Nečekané pokuty hrozí řidičům i v Evropě

Premium
ilustrační snímek

Přejezd hranic na letní dovolenou s sebou nenese jen radost, ale i skrytá finanční rizika. Českým řidičům totiž hrozí pokuty i za chování, které by u nás za přestupek nikdo nepovažoval.

21. června 2026

Nedívejte se dolů! Oběd na mrakodrapu ohromil Ameriku, fotku dodnes halí mýty

Slavná fotka, ovšem skutečnost si přibarvila.

Tu fotku zná snad úplně každý. Tiskne se na plakáty, visí v barech a restauracích, odkazují na ni umělci. Přitom se o ní s jistotou neví skoro nic. Kdo je jejím autorem? A především, kdo jsou muži na...

21. června 2026

Vzorky kmenů našich kvasinek jsme uložili na různá místa světa, říká plzeňský sládek

Premium
Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka

Patří mezi legendy českého pivovarnictví. Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka se dlouhodobě snaží nejenom o to, aby se kvalita nejoblíbenějšího tuzemského piva neměnila, ale...

21. června 2026

KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni

Ilustrační snímek

Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.

vydáno 21. června 2026

KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická čísla? Ověřte své znalosti

ilustrační snímek

Některé ekonomické pojmy jsou asi každému naprosto jasné. Jsou však s nimi spojená i čísla. A ty se v průběhu času mění. Zkuste otestovat své znalosti, zda máte paměť na konkrétní data. Víte, jaká je...

vydáno 21. června 2026

Podílel se na zabití dvou set lidí. Dnes láká bývalý terorista zákazníky na vlastní kávu

Premium
Na svobodě. Umar Patek, jeden z pachatelů masakru na Bali, po svém propuštění z...

Od našeho spolupracovníka v Asii Dříve připravoval bomby, teď podle svých slov vaří mír. Umar Patek, zapojený do teroristických útoků na ostrově Bali v roce 2002, nyní návštěvníkům restaurace v Surabaji podává vlastní značkovou...

21. června 2026

Velké firmy ruší střední management. Věří, že ho nahradí umělá inteligence

ilustrační snímek

Umělá inteligence mění už i způsob, jakým firmy řídí lidi. Některé velké podniky ruší části středního managementu a věří, že rozhodování s pomocí AI bude rychlejší. Jenže právě manažeři mezi vedením...

21. června 2026

Ve Švýcarsku pokračují jednání o dohodě USA a Íránu

Resort Bürgenstock v švýcarském Obbürgenu nedaleko Lucernu, který se zvažuje...

Diplomaté z různých zemí ve švýcarském letovisku Bürgenstock jednají o naplnění memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. V sobotu to prohlásilo švýcarské ministerstvo zahraničí s tím, že...

20. června 2026  14:05,  aktualizováno  23:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pod známým klubem v centru Prahy vypukl požár, oheň vyhnal z budovy stovku lidí

Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí....

Na Václavském náměstí v Praze hořely v sobotu kancelářské prostory v budově pod známým klubem Duplex. Na místě zasahovali hasiči ze tří stanic, kteří požár likvidovali zevnitř i zvenčí. Z objektu se...

20. června 2026  23:09

Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice kvůli sporu o nacionalisty

Volodymyr Zelenskyj (16. června 2026)

Polský prezident Karol Nawrocki se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému Řád bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. V pátek o tom informovala agentura PAP a...

19. června 2026  21:14,  aktualizováno  20. 6. 21:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.