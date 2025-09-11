V kanadském Torontu vjel důchodce do školky, zabil batole a dalších šest zranil

Rok a půl staré dítě přišlo v kanadském Torontu o život, když řidič se svým vozem SUV prorazil okno mateřské školy. Kromě tří dospělých bylo zraněno i šest dětí, z nichž jedno je v kritickém stavu. Podle vyšetřovatelů se nejednalo o úmysl.
Do školky v kanadském Torontu vjel řidič, zabil jedno dítě a šest dalších zranil. (10. září 2025)

Nehoda se stala ve středu okolo 15:00 místního času (21:00 SELČ) v Richmond Hill na severu Toronta, které se nachází na jihovýchodě Kanady. Policie uvedla, že na místě zadržela řidiče okolo 70 let a že se nejspíše nejednalo o úmyslný čin. Podezřelý zatím nebyl z ničeho obviněn, dodal web CBC.

„Jak si dokážete představit, byla to velmi chaotická situace. Mohu vám sdělit, že podle prvotních informací bylo vozidlo v té době na parkovišti a z neznámých důvodů vjelo do přední části okna,“ uvedl zástupce policie.

Po střelbě v baru v americké Montaně zemřeli čtyři lidé. Útočník z místa utekl

Muž při nárazu zabil 18měsíční dítě a zranil tři zaměstnance školky včetně šesti dětí od 18 měsíců do tří let. z nichž jedno bylo několik hodin po nehodě stále v kritickém stavu. Pro starostu Richmond Hillu je nehoda „strašně šokující“ a město už vyjádřilo soustrast rodině, která přišla o dítě, i rodinám zraněných dětí, uvedl CBC.

Incident se stal krátce předtím, než rodiče vyzvedávali své děti. V několika místnostech školky bylo v tu dobu 96 dětí, které policie všechny našla a zpravila o tom jejich rodiče.

Česko zažilo noc s extrémními dešti. Podle meteorologů spadlo na některých místech za tři až čtyři hodiny i kolem 50 mm srážek. Místy bude pršet i během čtvrtečního dne, dočkáme se rovněž slunečného...

