V kanadském Torontu vjel důchodce do školky, zabil batole a dalších šest zranil

Nehoda se stala ve středu okolo 15:00 místního času (21:00 SELČ) v Richmond Hill na severu Toronta, které se nachází na jihovýchodě Kanady. Policie uvedla, že na místě zadržela řidiče okolo 70 let a že se nejspíše nejednalo o úmyslný čin. Podezřelý zatím nebyl z ničeho obviněn, dodal web CBC.
„Jak si dokážete představit, byla to velmi chaotická situace. Mohu vám sdělit, že podle prvotních informací bylo vozidlo v té době na parkovišti a z neznámých důvodů vjelo do přední části okna,“ uvedl zástupce policie.
|
Po střelbě v baru v americké Montaně zemřeli čtyři lidé. Útočník z místa utekl
Muž při nárazu zabil 18měsíční dítě a zranil tři zaměstnance školky včetně šesti dětí od 18 měsíců do tří let. z nichž jedno bylo několik hodin po nehodě stále v kritickém stavu. Pro starostu Richmond Hillu je nehoda „strašně šokující“ a město už vyjádřilo soustrast rodině, která přišla o dítě, i rodinám zraněných dětí, uvedl CBC.
Incident se stal krátce předtím, než rodiče vyzvedávali své děti. V několika místnostech školky bylo v tu dobu 96 dětí, které policie všechny našla a zpravila o tom jejich rodiče.