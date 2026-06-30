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Měli jste zmizet do dneška. V JAR hrozí pogromy proti migrantům, obchody zavřely

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  10:17
V Jihoafrické republice kvůli obavám z chystaných protiimigračních pochodů mnozí zahraniční pracovníci nešli do práce, obchody zůstaly zavřené a nejezdily autobusy. Mnoho cizinců v JAR nepřišlo do práce a tisíce ze země odešly.

Organizátoři protestů dali nezdokumentovaným migrantům čas do dneška, aby zemi opustili. Většina si ultimátum vyložila jako hrozbu násilím.

Jihoafrická policie odváží občany Malawi do repatriačního centra v den plánovaných protiimigračních pochodů. (30. června 2026)
Jihoafrická policie odváží občany Malawi do repatriačního centra v den plánovaných protiimigračních pochodů. (30. června 2026)
V Jihoafrické republice kvůli obavám z chystaných protiimigračních pochodů mnozí zahraniční pracovníci nešli do práce, obchody zůstaly zavřené a nejezdily autobusy. (30. června 2026)
Migranti spí na ulici před úřadem ministerstva vnitra v v jihoafrickém Durbanu. (30. června 2026)
9 fotografií

Xenofobní protesty v JAR v minulosti vedly k násilí proti imigrantům a k ničení jejich majetků. Pachatelé přitom většinou nerozlišovali mezi tím, zda migranti do země přišli legálně, nebo nelegálně.

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Podle svědků pronajímatelé v hlavním městě Johannesburgu a přístavním městě Durbanu vykazovali zahraniční nájemníky kvůli obavám, že by se jejich domy mohly stát terčem protiimigračních vandalů.

„Všechny tyto lidi vyhnali jejich bytní,“ uvedl Mabako Majole, představitel konžské komunity, vedle davu 100 lidí spících na ulici v centru Durbanu. „Všichni jsou zde legálně, mají doklady,“ dodal.

V ulicích řady měst JAR byly posíleny policejní hlídky. Očekává se, že se protiimigračních protestů zúčastní tisíce lidí, zejména chudí a nezaměstnaní Jihoafričané.

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„Stát má povinnost a závazek zajistit, aby ti, kdo demonstrují, tak činili pokojně,“ uvedl v pondělí pozdě večer na tiskové konferenci náměstek národního policejního komisaře Tebello Mosikili.

Před násilnostmi varoval také prezident, přičemž také vyjádřil pochopení pro obavy některých občanů. „Hluboké obavy Jihoafričanů ohledně nelegálního přistěhovalectví jsou skutečné a zaslouží si být vyslyšeny,“ uvedl v pondělním prohlášení prezident Cyril Ramaphosa. „Právo na protest však lidem nedovoluje vyhrožovat nebo zastrašovat ostatní, ani se dopouštět vandalismu či násilí,“ dodal.

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