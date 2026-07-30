Sedm let hrál hlasitě na kytaru a nenechal vyspat sousedy. Nakonec ho zatkli

Jeho třem sousedům od 60 do 80 let to způsobilo spánkovou deprivaci a deprese, zatímco u čtvrtého se rozvinul tinnitus neboli neustálé zvonění v uších.
Po několika neúspěšných úředních varováních sousedé nakonec poskytli policii dostatečné důvody k Jokoiově zatčení, protože jej obvinili z ublížení na zdraví.
|
Celou noc nás budí hluk, který slyšíme jen my. Zvuky od sousedů se nedají nahrát
Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar, z nichž mnohé byly elektrické, spolu s CD přehrávači, kazetovými magnetofony a zesilovači. „Bylo to hrozné, protože se tam celý den mísily nejrůznější zvuky,“ řekl jeden z dlouhodobě trpících sousedů ve věku okolo 60 let.
Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů, což je podle úředníků přibližně stejně nahlas jako uvnitř jedoucího vlaku.