Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech záchranáři v neděli odpoledne i v několika dalších případech.
Dva turisté z České republiky požádali o pomoc v neděli asi v 16:30, když je ve výšce 3200 metrů nad mořem zasáhlo krupobití. V tu dobu ale byli ještě několik set metrů od lanovky.
Pro Čechy uvázlé na hoře Tofana di Mezzo vzlétl vrtulník, který využil krátké přestávky ve špatném počasí, a turisty se tak podařilo dostat do bezpečí. O jejich zdravotním stavu se server Il Dolomiti nezmiňuje.
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Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech v neděli odpoledne záchranáři i v několika dalších případech, mimo jiné pomohli dvěma polským horolezcům v nesnázích. Muž a žena skončili v nemocnici v Bolzanu.