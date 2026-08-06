V italských Alpách zemřela třináctiletá dívka z Česka, spadla ze skalního srázu

„Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2 600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi devadesáti metrů,“ popsala incident záchranná služba. Její tým byl na místo přivolán kolem poledne a k vážně zraněné dívce slanil z vrtulníku.
Ten poté zraněnou letecky přepravil do lokality Passo Feudo, kde se ji záchranáři snažili oživit. „Navzdory vynaloženému úsilí dívka zemřela kvůli vážným zraněním,“ uvedli dále alpští záchranáři.
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Na rakouské Wildspitze zemřela česká horolezkyně, při pádu strhla i spolulezce
„Můžeme potvrdit úmrtí mladé české občanky v Itálii. Kolegové na generálním konzulátu v Miláně jsou v kontaktu s místní policií a jsou připraveni poskytnout potřebnou konzulární pomoc,“ řekl Černínský palác.
Na vyšetřování se podílí Alpský oddíl italské finanční stráže (SAGF), který je jedním z policejních sborů určených k vyšetřování incidentů ve vysokých horách. Rodičům dívky byla nabídnuta pomoc psychologů.
Letos v létě už na evropských horách zahynulo několik českých turistů či horolezců. Například v polovině července zemřeli při výstupu na Mont Blanc dva Češi, třiasedmdesátiletá turistka zase 12. července nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku.
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V Rakousku zemřela česká turistka, našli ji ve skalní strži pod stezkou
O den později v rakouském areálu Postalm u Salcburku zahynul při turistické výpravě třiadvacetiletý český občan. Koncem měsíce pak zemřela dvaatřicetiletá česká horolezkyně po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska a u hornorakouského Hinterstoderu zase sedmačtyřicetiletá turistka, kterou záchranáři našli ve skalní strži pod stezkou.