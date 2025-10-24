V Irsku zvolí novou hlavu státu, o křeslo se utkají dvě ženy

Irsko si v prezidentských volbách zvolí nástupce současné hlavy státu, čtyřiaosmdesátiletého Michaela D. Higginse, který zastával prezidentský úřad 14 let. Voliči mají na výběr mezi bývalou ministryní sociálních věcí Heather Humphreysovou, jež je kandidátkou jedné z vládních stran, a levicovou političkou Catherine Connollyovou, která kandiduje jako nezávislá. Poslední průzkumy dávaly větší šance Connollyové.
Kandidátka na irského prezidenta Catherine Connollyová (10. října 2025)

Osmašedesátiletá poslankyně Connollyová je dlouhodobým kritikem Evropské unie a vystupuje i proti Severoatlantické alianci a rostoucím investicím do zbrojení. Má podporu velké části opozice, včetně největší opoziční strany Sinn Féin, která se rozhodla nevyslat do voleb vlastního kandidáta. Connollyová také patří k předním propalestinským hlasům v irském parlamentu.

„Takhle zbrojil Hitler.“ Prezidentkou Irska může být zavilá kritička NATO a Izraele

Dvaašedesátiletá Humphreysová, která kandiduje za vládní stranu Fine Gael, byla do letošního ledna skoro pět let ministryní sociálních věcí a rozvoje venkova. Druhá vládní strana Fianna Fáil, jejímž lídrem je premiér Micheál Martin, nominovala do voleb bývalého trenéra galského fotbalu Jima Gavina, který ale na začátku října kandidaturu stáhl kvůli finančnímu skandálu.

Hlas ve volbách mohou obyvatelé ostrovního státu odevzdat v pátek od 7:00 do 22:00 místního času (8:00 až 23:00 SELČ).

Funkční období irské hlavy státu je sedmileté a prezident se může jednou ucházet o znovuzvolení.

