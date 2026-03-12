V Iráku se zřítil tankovací letoun USA. Nebyl sestřelen, ujišťuje armáda

Autor: ,
  23:10aktualizováno  23:14
Spojené státy na pozadí nynějších válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135, který se zřítil na západě Iráku. Na síti X to oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) s tím, že událost nesouvisela s nepřátelskou palbou a ani se spojeneckou palbou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Marco McGinty / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
23 fotografií

„Do incidentu byla zapojena dvě letadla. Jedno z letadel se zřítilo na západě Iráku a druhé bezpečně přistálo,“ uvedlo americké regionální velitelství.

Povahu incidentu neupřesnilo. „Žádáme o trpělivost, abychom získali další podrobnosti a poskytli vysvětlení rodinám vojáků,“ dodalo.

O osudu posádky se velitelství rovněž nezmínilo, uvedlo ale, že záchranné operace pokračují.

Američané během nynější operace nazvané Epic Fury (Epická zuřivost) přišli také o tři stíhačky F-15. Tyto stroje omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana, posádky se včas katapultovaly a zachránily se.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Hormuzským průlivem je i nadále možné proplouvat, tvrdí Teherán

Pohled na pobřeží Hormuzského průlivu během útoku na Írán. (2. března 2026)

Hormuzským průlivem může i nadále proplouvat mnoho plavidel, pokud svou plavbu koordinují s íránským námořnictvem, uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí. Nový duchovní vůdce...

12. března 2026  22:24

Repatriační lety z Blízkého východu končí, vrátilo se jimi 1500 Čechů

V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu. (6. března...

Česká republika končí s repatriačními lety z Blízkého východu, čtvrteční dvanáctý let byl poslední. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí. Celkem se jimi vrátilo více než 1 500 českých občanů....

12. března 2026  19:27,  aktualizováno  22:23

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

12. března 2026  21:56

Írán už není takový, jaký býval. Rozdrtíme ho i s Hizballáhem, řekl Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu během tiskové konference po setkání s...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Varoval, že libanonské militantní hnutí za své útoky na Izrael zaplatí velmi vysokou cenu. Po téměř dvoutýdenních...

12. března 2026  21:48

USA kritizují Česko za nízké výdaje na obranu. Podle Babiše se však mýlí

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whittaker. (17. června 2025)

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se na sociálních sítích opřel do České republiky za to, že výdaje na obranu nedosahují ani zdaleka pěti procent, které podle něj současná bezpečnostní...

12. března 2026  15:05,  aktualizováno  20:37

Útoky na synagogy ve světě: hlášeny jsou incidenty z USA i Norska

Ve městě West Bloomfield v Michiganu útočník střílel na místní synagogu (12....

Muž vyzbrojený puškou ve čtvrtek ve West Bloomfieldu v americkém státě Michigan najel vozem do budovy synagogy, příslušníci bezpečnostních sborů ho následně zastřelili. Další synagoga byla napadena i...

12. března 2026  19:01,  aktualizováno  20:21

Íránský vůdce Chameneího nakonec nepřišel o matku, podle médií je naživu

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Manželka někdejšího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího, který byl spolu s jedním ze svých synů zabit první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února, je naživu. Druhý Chameneího syn a...

12. března 2026  20:15

Bránu Donbasu pokryly antidronové sítě. Rusko rozevírá čelisti kolem Slovjansku

Premium
Slovjansk čelí útokům ruských FPV dronů. Ve městě a okolí pracovní čety...

Od našich zpravodajů na Ukrajině Trolejbusy už ve Slovjansku nepotkáte. Trakční vedení zmizelo, místo něj se v centru města natahují antidronové sítě. Rusové se snaží baštu ukrajinské armády v Doněcké oblasti obklíčit. „Bohužel, je...

12. března 2026

Není to jen ropa. Íránské útoky mohou připravit miliony lidí o pitnou vodu

Odsolovací zařízení v průmyslovém městě Jubail, které se nachází asi 95...

Ekonomika Kuvajtu, Bahrajnu, Saúdské Arábie nebo Spojených arabských emirátů je dlouhodobě postavená především na těžbě a prodeji ropy i zemního plynu. Místní ale kvůli válce začínají mít obavy z...

12. března 2026

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

12. března 2026  13:25,  aktualizováno  19:52

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Čeká mě kolonoskopie. Jak to všechno vypiju? přemítá exministryně Černochová

Stínová ministryně obrany Jana Černochová z ODS

Bývalá ministryně obrany a současná poslankyně za ODS Jana Černochová na síti X zveřejnila, že ji v pátek poprvé čeká kolonoskopické vyšetření. V příspěvku vyjádřila rozladění zejména nad přípravou...

12. března 2026  18:08

Na univerzitě v USA útočil střelec. FBI případ vyšetřuje jako terorismus

Američtí policisté. (2. listopadu 2016)

Jeden člověk zemřel a další dva utrpěli zranění při čtvrteční střelbě na americké univerzitě Old Dominion v Norfolku ve Virginii. Mrtev je rovněž útočník. Na síti X to oznámil šéf Federálního úřadu...

12. března 2026  18:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.