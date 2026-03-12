V Iráku se zřítil tankovací letoun USA. Nebyl sestřelen, ujišťuje armáda

„Do incidentu byla zapojena dvě letadla. Jedno z letadel se zřítilo na západě Iráku a druhé bezpečně přistálo,“ uvedlo americké regionální velitelství.
Povahu incidentu neupřesnilo. „Žádáme o trpělivost, abychom získali další podrobnosti a poskytli vysvětlení rodinám vojáků,“ dodalo.
O osudu posádky se velitelství rovněž nezmínilo, uvedlo ale, že záchranné operace pokračují.
Američané během nynější operace nazvané Epic Fury (Epická zuřivost) přišli také o tři stíhačky F-15. Tyto stroje omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana, posádky se včas katapultovaly a zachránily se.