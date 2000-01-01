náhledy
V Guatemale se probudil vulkán Fuego. Úřady kvůli silné erupci evakuovaly obce v okolí, zavřené zůstaly i školy v několika regionech. Sopka od pondělí chrlí lávu a mohutná oblaka plynu, a to ve vzdálenosti asi 35 kilometrů od hlavního města.
Autor: AP
„Byl vyhlášen oranžový stupeň pohotovosti (nebezpečí) na celostátní úrovni kvůli erupci sopky Fuego,“ oznámila vládní agentura pro snižování následků katastrof.
Autor: Reuters
Vulkán Fuego s vrcholem v nadmořské výšce 3 763 metrů je považován za nejaktivnější sopku ve Střední Americe. Nejnovější erupční fáze začala v pondělí a její intenzita se přes noc zvýšila.
Autor: AP
Antigua patří mezi významné cíle turistů a od roku 1979 je na seznamu památek světového dědictví UNESCO. Žádné významné škody tam však vulkán zatím nenapáchal.
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Ministerstvo školství nicméně v zájmu ochrany učitelů i žáků pozastavilo prezenční výuku v některých obcích. Dětem nečekané prázdniny zjevně příliš nevadí.
Autor: AP
Úřady v úterý varovaly, že následujících 72 hodin bude kritických, protože ze sopky stále stékají proudy bahna dlouhé až sedm kilometrů.
Autor: ČTK
Očekávané srážky navíc mohou riziko dalších proudů bahna ještě zvýšit, informovala agentura AP.
Autor: Reuters
Dobrovolníci se mezitím v tělocvičnách, dočasném domově evakuovaných, snaží zabavit děti všemi možnými způsoby.
Autor: Reuters
Úřady kromě evakuací nejohroženějších obcí vyzvaly občany, aby neotevírali okna, nevětrali a za žádných okolností se k vulkánu nepřibližovali.
Autor: AP
Ačkoliv materiální škody ani ztráty na životech zatím sopečná erupce nezpůsobila, padající popel už podle místních médií padá na okolní pole a může ohrozit úrodu zemědělců.
Autor: Reuters
„Už jsme si zvykli, že je tato sopka neustále aktivní, ale tentokrát toho bylo opravdu moc,“ popsala padesátiletá Sonia Vasquezová.
Autor: AP
Tragická byla naopak mohutná erupce Fuega z června 2018. Zničila tehdy obec San Miguel Los Lotes.
Autor: AP
O život přišlo před osmi lety nejméně 215 lidí a další dvě stovky lidí zůstaly na seznamu pohřešovaných.
Autor: Profimedia.cz