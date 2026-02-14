V Etiopii začal summit Africké unie, dorazila i Meloniová

  18:11
V etiopské Addis Abebě začal každoroční summit Africké unie (AU). Událost přichází den poté, co se ve stejném městě uskutečnil již druhý italsko-africký summit, během něhož se italská premiérka Giorgia Meloniová zavázala k prohloubení spolupráce s africkými zeměmi.
Italská premiérka Giorgia Meloniová na 38. summitu zemí Africké unie (14....

Italská premiérka Giorgia Meloniová na 38. summitu zemí Africké unie (14. února 2026) | foto: AP

„Chceme budovat věci společně. Chceme více reagovat na potřeby zúčastněných zemí,“ řekla v pátek africkým hlavám států Meloniová. Zároveň zdůraznila, že je důležité řešit problémy afrického kontinentu s respektem, který v minulosti často chyběl, uvedla agentura ANSA.

Etiopský premiér Abiy Ahmed Ali uvedl, že Itálie díky těmto partnerstvím poskytla Africe bránu do Evropy. „Nastal čas přejít od dialogu k činům. Propojením afrického obyvatelstva s evropskými zkušenostmi, technologiemi a kapitálem můžeme vytvořit řešení, která přinesou prosperitu našim kontinentům i dalším regionům,“ řekl Ahmed Ali.

Aby nikdo nemusel emigrovat. Itálie dá na projekty pro Afriku miliardy eur

Italsko-africká spolupráce známá jako Matteiho plán, zahájená v roce 2024, se zaměřuje na investice, zejména v oblasti energetiky a infrastruktury. Od svého spuštění plán vyčlenil až 5,5 miliardy eur (zhruba 137,5 miliard korun). Podle stanice RFI chce Meloniová zároveň tento plán využít k omezení přílivu migrantů do Itálie.

Italská opozice kritizuje Matteiho plán, který podle ní nepřináší nic nového. „Konkrétním cílem plánu je využití afrických přírodních zdrojů, což má dopady na životní prostředí a přispívá ke korupci, chudobě, nestabilitě a konfliktům“ uvedli podle AFP členové zahraničních výborů Sněmovny a Senátu z opozičního Hnutí pěti hvězd.

Meloniová má v sobotu také vystoupit na zahajovacím plenárním zasedání víkendového summitu pořádaného Africkou unií. Summit se má zaměřit na budoucnost tohoto kontinentu a účastní se ho mimo jiné také šéf OSN António Guterres.

Made in Italy jako obrana. Meloniová se po půl roce obrací k nacionalismu

Děje se tak v době, kdy Africká unie, založená s cílem podporovat jednotu a solidaritu afrických států, čelí krizi legitimity mezi mladými lidmi. Podle analytiků nenaplnila jejich očekávání, uvádí AP.

Řada afrických zemí se v současnosti potýká s vojenskými převraty, spornými volbami a protesty vyvolanými ekonomickými problémy.

Africké vlády se podle keňské spisovatelky a politické analytičky Nanjaly Nyabolové často soustředí spíše na vnější dojem než na to, aby se na summitech vedly skutečně smysluplné diskuze.

V Etiopii začal summit Africké unie, dorazila i Meloniová

