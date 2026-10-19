Zvláštní kamenný blok pokrytý znaky našel obyvatel vesnice Behbeit el-Hagar, což je archeologicky významná lokalita v provincii Gharbíja. Podle některých zdrojů ho objevil na svém poli s okurkami. Když nález oznámil úřadům, místo zajistily a předaly odborníkům.
Deska s hieroglyfy a faraonova hlava
Kamenný blok vysoký asi 1,3 metru je z růžové žuly a jsou na něm hieroglyfy. Archeologové v nich rozeznali královské tituly vládců Horního a Dolního Egypta a syna boha Re.
Na místě je pak čekalo další překvapení. Při průzkumu pozemku našli ještě další části monumentálních soch.
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Největší z nich je 1,6 metru vysoká hlava Ramesse II., jednoho z nejvýznamnějších panovníků, který vládl v Egyptě ve 13. století př. n. l. Archeologové odhadují, že celá socha měla původně asi osm a půl metru. S identifikací pomohlo odborníkům to, že hlava má na sobě korunu Horního a Dolního Egypta a v její zadní části je vytesáno jméno boha Hora, který byl jako jeden z nejdůležitějších bohů spojován s faraony.
Další část objevu tvoří 2,4 metru velká socha panovníka s poměrně dobře zachovaným obličejem. Patrně jde také o Ramesse Velikého, odborníci to ale zatím nepotvrdili s jistotou.
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Odměna za nález: pouť do Mekky
Archeologický nález potvrdilo egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek. Ministr Šaríf Fathí ve středu 14. října vesnici osobně navštívil a uvedl, že v lokalitě se dají očekávat další významné nálezy. Poděkoval také nálezci, který objev ohlásil.
Vesničan Chálid aš-Šahát Chalíl pozemek zdědil po otci. Za oznámení nálezu dostal poukaz na pouť umra do Mekky pro sebe a svou manželku. Jde menší pouť, kterou mohou muslimové vykonat kdykoli během roku, protože není vázána na velké svátky.
Kdo byl Ramesse II.