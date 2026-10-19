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V deltě Nilu objevili hlavu kolosálního Ramesse II. Socha měla přes osm metrů

Pavla Žáková
  17:10
Nález sochy Ramesse II. na soukromém pozemku v Egyptě (14. října 2026)

Nález sochy Ramesse II. na soukromém pozemku v Egyptě (14. října 2026) | foto: Egyptské ministerstvo pro cestovní ruch a starožitnosti

Nález sochy Ramesse II. na soukromém pozemku v Egyptě (14. října 2026)
Fragment sochy faraona Ramesse II. (v češtině dříve Ramsese II.) v Luxorském...
Fragment sochy faraona Ramesse II. (v češtině dříve Ramsese II.) v Luxorském...
Socha egyptského faraona Ramesse II. v thébské nekropoli Luxor na snímku...
74 fotografií
Významný archeologický nález se podařil v egyptské provincii Gharbíja v deltě Nilu. Zvláštního kamenného bloku si na svém pozemku všiml místní obyvatel a ohlásil ho úřadům. Archeologové pak na místě našli další části dávného uměleckého díla, především hlavu obrovské sochy jednoho z nejvýznamnějších faraonů Ramesse II.

Zvláštní kamenný blok pokrytý znaky našel obyvatel vesnice Behbeit el-Hagar, což je archeologicky významná lokalita v provincii Gharbíja. Podle některých zdrojů ho objevil na svém poli s okurkami. Když nález oznámil úřadům, místo zajistily a předaly odborníkům.

Nález sochy Ramesse II. na soukromém pozemku v Egyptě (14. října 2026)
Nález sochy Ramesse II. na soukromém pozemku v Egyptě (14. října 2026)
Fragment sochy faraona Ramesse II. (v češtině dříve Ramsese II.) v Luxorském chrámu v Egyptě.
Fragment sochy faraona Ramesse II. (v češtině dříve Ramsese II.) v Luxorském chrámu v Egyptě.
74 fotografií

Deska s hieroglyfy a faraonova hlava

Kamenný blok vysoký asi 1,3 metru je z růžové žuly a jsou na něm hieroglyfy. Archeologové v nich rozeznali královské tituly vládců Horního a Dolního Egypta a syna boha Re.

Na místě je pak čekalo další překvapení. Při průzkumu pozemku našli ještě další části monumentálních soch.

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Největší z nich je 1,6 metru vysoká hlava Ramesse II., jednoho z nejvýznamnějších panovníků, který vládl v Egyptě ve 13. století př. n. l. Archeologové odhadují, že celá socha měla původně asi osm a půl metru. S identifikací pomohlo odborníkům to, že hlava má na sobě korunu Horního a Dolního Egypta a v její zadní části je vytesáno jméno boha Hora, který byl jako jeden z nejdůležitějších bohů spojován s faraony.

Další část objevu tvoří 2,4 metru velká socha panovníka s poměrně dobře zachovaným obličejem. Patrně jde také o Ramesse Velikého, odborníci to ale zatím nepotvrdili s jistotou.

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Odměna za nález: pouť do Mekky

Archeologický nález potvrdilo egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek. Ministr Šaríf Fathí ve středu 14. října vesnici osobně navštívil a uvedl, že v lokalitě se dají očekávat další významné nálezy. Poděkoval také nálezci, který objev ohlásil.

Vesničan Chálid aš-Šahát Chalíl pozemek zdědil po otci. Za oznámení nálezu dostal poukaz na pouť umra do Mekky pro sebe a svou manželku. Jde menší pouť, kterou mohou muslimové vykonat kdykoli během roku, protože není vázána na velké svátky.

Kdo byl Ramesse II.

  • Egyptský faraon Ramesse II., nazývaný také Ramesse Veliký, byl vládcem ve 13. století př. K. Období jeho vlády (1279–1213 př. n. l.) bylo velmi dlouhé, na trůn nastoupil kolem dvacítky a vládl až do své smrti ve zhruba 90 letech.
  • Patřil k 19. dynastii a proslavil se vojenskými taženími, monumentálními stavbami a obrovským množstvím soch, které nechal vytvořit na svou počest.
  • Nejznámější jsou skalní chrámy v Abú Simbelu, před nimiž stojí čtyři sedící sochy faraona vysoké přibližně 20 metrů.
  • Měl více manželek a podle pramenů až 100 dětí.
  • Ramesse II. patří mezi vládce, jejichž mumie se dochovala do současnosti. Je uložena v Národním muzeu egyptské civilizace v Káhiře.

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Témata: Nil, Socha, Ramesse II., Egypt

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