Největší lijáky za posledních 20 let zasáhly Chile. Úřady hlásí nejméně deset mrtvých

V důsledku extrémního počasí bylo zcela zničeno či značně poškozeno přes 1 100 domů. Lijáky sužují obvykle suché regiony Coquimbo a Atacama od minulého týdne.
Stoupající hladiny řek odřízly některé obce od okolního světa a bahno a výpadky elektrického proudu narušily dodávky vody.
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Vláda již vyhlásila stav nouze, což umožní nasazení armády, mobilizaci pomoci, ale také omezení svobody pohybu.
„Za hodinu napršelo tolik, kolik obvykle naprší za celý měsíc,“ uvedl náměstek ministra vnitra Máximo Pavez. Podle Arnolda Zúnigy z chilského meteorologického ústavu země v uplynulých dvou dekádách takové množství srážek nezažila.