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Největší lijáky za posledních 20 let zasáhly Chile. Úřady hlásí nejméně deset mrtvých

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  7:57
Prudké přívalové deště na severu Chile si vyžádaly nejméně deset obětí, přičemž čtyři lidé se pohřešují. V pondělí to uvedly tamní úřady, podle kterých zranění utrpělo 17 lidí.

V důsledku extrémního počasí bylo zcela zničeno či značně poškozeno přes 1 100 domů. Lijáky sužují obvykle suché regiony Coquimbo a Atacama od minulého týdne.

Na severu Chile udeřily nejprudší přívalové deště za posledních dvacet let. (21. července 2026)
Na severu Chile udeřily nejprudší přívalové deště za posledních dvacet let. (21. července 2026)
Na severu Chile udeřily nejprudší přívalové deště za posledních dvacet let. (21. července 2026)
Na severu Chile udeřily nejprudší přívalové deště za posledních dvacet let. (21. července 2026)
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Stoupající hladiny řek odřízly některé obce od okolního světa a bahno a výpadky elektrického proudu narušily dodávky vody.

Řidič najel v Chile do davu během festivalu, zabil nejméně šest lidí

Vláda již vyhlásila stav nouze, což umožní nasazení armády, mobilizaci pomoci, ale také omezení svobody pohybu.

„Za hodinu napršelo tolik, kolik obvykle naprší za celý měsíc,“ uvedl náměstek ministra vnitra Máximo Pavez. Podle Arnolda Zúnigy z chilského meteorologického ústavu země v uplynulých dvou dekádách takové množství srážek nezažila.

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