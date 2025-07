V Dháce havaroval cvičný armádní letoun, zřítil se na budovu univerzitního kampusu

Autor: iDNES.cz , ČTK

13:09

Jeden člověk dnes zemřel a přes 50 dalších bylo zraněno poté, co se do univerzitního areálu na severu bangladéšské metropole Dháky zřítilo armádní letadlo. Napsaly to tiskové agentury. Místní média informují o 13 až 20 zraněných.