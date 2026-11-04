V Dánsku protestovaly desítky tisíc studentů. Nelíbí se jim rušení stipendií

Dosud dostávají vládní stipendium (SU) všichni studenti v zemi starší osmnácti let. Výše SU pro studenty bydlící u rodičů činí 1154 dánských korun (asi 3754 Kč), pro ty, kteří žijí sami, to je 7426 dánských korun (asi 24 156 Kč).
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„V Dánsku dostáváme finance a ekonomickou podporu za to, že se vzděláváme. A na to jsme velmi hrdí,“ řekl Oscar Tonsberg Hoffman, prezident dánské středoškolské asociace a jeden z organizátorů.
Systém SU v Dánsku funguje od roku 1970 a zajišťuje, že mladí lidé mohou získat vzdělání nezávisle na poměrech, ze kterých pocházejí. Vláda plánuje zrušit SU pro ty, kteří žijí s rodiči nebo jejichž rodiče vydělávají více než 700 tisíc dánských korun ročně (asi 2 277 000 Kč).
U studentů, jejichž rodiče mají roční příjem přesahující 419 589 dánských korun (asi 1 365 000 Kč), vláda plánuje výši SU snížit. Jeden z protestujících vyjádřil své rozhořčení nad tím, že údajně levicová vláda snižuje daně korporacím a podporuje válku, zatímco snižuje sociální rozpočet a zhoršuje životní podmínky mladých lidí.
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Demonstrace v Dánsku jsou další z řady nedávných evropských studentských protestů. První začaly před několika týdny ve Francii, kde středoškoláci protestovali od poloviny září. Následně se k nim přidali studenti univerzit.
Hnutí postupně přerostlo v celonárodní protesty proti snižování životní úrovně. Na řadě míst demonstrace či blokády škol přerostly v násilnosti. V říjnu proběhly násilné studentské protesty vyvolané mimo jiné špatnou situací ve školství také v Albánii.