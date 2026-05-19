V Chile zemřel český diplomat, smrtelně se zranil v horách

  9:43aktualizováno  10:38
V Chile zemřel český diplomat, zaměstnanec tamního českého velvyslanectví, uvedla chilská média. Zranil se v horách, ještě stačil zavolat manželce, která poslala na místo záchranáře. Po rozsáhlém pátrání ho našli v oblasti vrcholu Punta de Damas v Andách mrtvého.

Pohoří Sierra de Ramón u chilské metropole Santiago (7. srpna 2017) | foto: Profimedia.cz

Podle informací chilských médií vyrazil na 3149 metrů vysokou horu Punta de Damas v pohoří Sierra de Ramón východně od metropole Santiaga. Zranil se však natolik, že nemohl v cestě dále pokračovat.

Ještě před smrtí se diplomatovi podařilo telefonicky spojit s manželkou. Poslal jí svou polohu s tím, že potřebuje urgentní pomoc.

Žena zavolala záchranáře, podle předběžných informací volání na linku 133 přijali pracovníci 17. policejní stanice v Las Condes. Manželka v hovoru uvedla, že diplomat odjel ráno do hor a později ji kontaktoval s tím, že je zraněný a má slabý signál. Záchranáři na místo vyrazili s vrtulníky a specializovanými jednotkami GOPE.

Po několika hodinách pátrání se jim v 18:56 podařilo dostat na místo. Tam však zjistili, že muž již zemřel. Vzhledem k povětrnostním podmínkám a bezpečnostní situaci v terénu zůstaly týmy u těla muže přes noc.

Letecká a pozemní evakuace byla naplánována na následující den ráno ve spolupráci mezi jednotkami GOPE a leteckou policií. Policie nyní vyšetřuje průběh nehody a snaží se objasnit okolnosti, za kterých k události došlo.

Diplomat působil v Chile jako atašé od jara 2022, na starosti měl finančně-hospodářskou agendu.

Případ znovu otevřel debatu o bezpečnostních opatřeních při horských výletech a o důležitosti informovat úřady o trasách a časech před vstupem do horských oblastí.

