V cestě k míru na Ukrajině nastal pokrok, oceňuje jednání Leyenová i další

Autor: ,
  6:23
Na nedělním jednání prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s hlavou Ukrajiny Volodymyrem Zelenským na Floridě nastal pokrok v mírovém jednání. Přinejmenším to na síti X napsala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že Evropa se chce podílet na upevnění tohoto pokroku.
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025) | foto: ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron podle agentury Reuters zmínil pokrok v otázce bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Spojené státy se snaží zprostředkovat ukončení války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko z rozkazu ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Nastal dobrý pokrok, který vítáme,“ uvedla von der Leyenová s tím, že s Trumpem, Zelenským a několika evropskými lídry o nedělním jednání na Floridě hovořila.

Trump označil schůzku se Zelenským za báječnou. Jsme blíž míru, věří

„Evropa je připravena nadále spolupracovat s Ukrajinou a našimi americkými partnery na upevnění tohoto pokroku,“ poznamenala šéfka EK. Za prvořadné pak označila bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, které jí musí poskytnout jistotu od prvního dne zastavení bojů.

„Dosahujeme pokroku v bezpečnostních zárukách, které jsou ústřední pro vytvoření spravedlivého a trvalého míru,“ uvedl Macron. Poznamenal, že na počátku ledna se v Paříži setká takzvaná koalice ochotných, aby každá ze zemí učinila konkrétní příspěvky v této věci.

Macron uvedl, že v neděli hovořil společně s evropskými lídry s Trumpem a poté se Zelenským. Agentura DPA uvedla, že hovoru se vedle von der Leyenové zúčastnili také německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a italská premiérka Giorgia Meloniová.

Ukrajinci jsou skeptičtí. V brzký konec války věří jen sedmina, ukázal průzkum

Zelenskyj po nedělním setkání s americkým prezidentem řekl, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou dohodnuté ze sta procent, podle Trumpa z 95 procent. Zelenskyj usiluje o to, aby případná mírová smlouva obsahovala takové bezpečnostní záruky, aby se Rusko znovu neodvážilo rozpoutat další ozbrojený konflikt.

Bezpečnostní záruky jsou podle Zelenského hlavním milníkem pro dosažení trvalého míru. Poznamenal, že Ukrajinci a Evropané na této věci nadále spolupracují a že se v nadcházejících týdnech sejdou, aby projednané záležitosti dokončili. Trump dodal, že v lednu bude týmy vyjednavačů hostit ve Washingtonu.

Schůzku chválí také ruský vyjednavač

Že si svět váží mírového úsilí prezidenta Trumpa, po nedělním jednání na Floridě napsal na síti X také vyjednavač ruské hlavy státu Vladimira Putina Kirill Dmitrijev. Trump po schůzce se Zelenským prohlásil, že možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se výrazně přiblížila. Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi.

„Celý svět oceňuje mírové úsilí prezidenta Trumpa a jeho týmu,“ uvedl Dmitrijev.

Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Sporným bodem zůstává otázka území, ale i zde je šéf Bílého domu přesvědčen, že se k řešení podaří dospět. Rusko mimo jiné nadále požaduje, aby mu Ukrajina postoupila celý Donbas včetně těch částí, které nedokázalo vojensky dobýt.

