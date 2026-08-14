V centru Varšavy evakuovali čtyři tisíce lidí. Bagrista našel nevybuchlé nálože

Nacházejí se tam obytné domy i kancelářské komplexy. Na místo přijeli ženisté, kteří nálože zajistí. Evakuace je plánovaná do odpoledne.
Rozsáhlé části Varšavy včetně historického centra za druhé světové války zničili nacisté. Na začátku války ji obléhalo německé vojsko. Po porážce varšavského povstání mezi říjnem 1944 a lednem 1945 příslušníci wehrmachtu spálili a zbořili asi třetinu budov na levém břehu Visly.
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