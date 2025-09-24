V centru Osla explodovala výbušnina. Policie nevylučuje, že jde o válku gangů

Incident se stal na ulici Pilestredet, poblíž které se nachází univerzitní kampus, královský palác a izraelská ambasáda. Úřady v tomto podle agentury Reuters výjimečném případě zaslaly obyvatelům Osla na mobilní telefony nouzovou zprávu, v níž je varovaly před výbuchem.
„Vybuchla tu výbušnina. Nalezli jsme také nevybuchlý objekt, který vypadal jako ruční granát. Nechali jsme jej odpálit,“ citovala agentura AFP velitele zásahu Briana Skotnese.
Letiště v Kodani a Oslu zablokovaly kroužící drony, incidenty spolu nesouvisely
Policisté zadrželi jednoho podezřelého a pátrají po dalších osobách. Podle místních médií, které se odkazovaly na nejmenované zdroje, byl zadržen 13letý mladík, k čemuž se Skotnes odmítl vyjádřit.
Policie podle AFP pracuje s verzí, že se mohlo jednat o vyřizování účtů mezi zločineckými gangy. V Norsku je sice nízká kriminalita, v posledních měsících ale zažívá válku gangů, která zuří i v sousedním Švédsku.
Incident se stal den poté, co byla letiště v Oslu a dánské Kodani kvůli bezpilotním letounům na několik hodin uzavřena.