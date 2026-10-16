Summit EU začal objímáním se Zelenským. Mezi vynechanými byli Babiš a Fico

Zelenskyj se při příchodu objal s německým kancléřem Fridrichem Merzem a slovinským premiérem Janezem Janšou. Když míjel sedícího Andreje Babiše, přátelsky ho poklepal na rameni a popošel dál, aby se objal se švédským premiérem Kristerssonem. Až pak se český premiér postavil a podal si z ukrajinským prezidentem ruku.
Pak následovala další vlna objímání téměř se všemi dalšími. Agentury si povšimly, že mezi těmi, kdo se se Zelenským pozdravili jen podáním ruky, byli také maďarský premiér Peter Magyar a slovenský premiér Robert Fico.
Summit má diskutovat o další podpoře Ukrajiny před blížící se zimou, která bude podle mnohých nejhorší od začátku ruské agrese v únoru 2022.
|
Nebuďte na něj tak ostrý. Evropa krotí Zelenského, roztržka s Trumpem ji děsí
Představitelé zejména pobaltských zemí vyzvali již ve čtvrtek k zesílení tlaku na Rusko a rovněž i k zákazu vydávání ruských turistických víz. Státy se budou rovněž zabývat dalšími finančními potřebami Ukrajiny.
Švédsko, Polsko, Nizozemsko a Španělsko v nedávném dopise představitelům unijní exekutivy znovu otevřely téma využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Kyjevu. Belgie, kde se většina těchto aktiv nachází, zatím svůj odmítavý postoj k jejich uvolnění nezměnila.
Lídři by se měli zabývat také postupem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se minulý týden dohodl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na dodávkách více než 300 000 tun ruské nafty na americký a světový trh, přičemž v dalších měsících mají následovat další dodávky. Trumpovo rozhodnutí vyvolalo kritiku na Ukrajině i v mnohých dalších evropských zemích.
|
Trump: Nejsem fanda Zelenského, ukrajinské útoky na rafinerie jsou hanebné
„Evropská rada lituje rozhodnutí Spojených států dočasně pozastavit sankce na ruskou naftu,“ stojí nově v poslední verzi závěrů. Babiš dnes dohodu Trumpa s Putinem označil za podraz, unijní lídři podle něj musí jednat.
Posledními tématy dnešního jednání budou migrace a následně obrana a bezpečnost. Očekává se, že mezi státníky bude zejména rezonovat nedávná migrační krize ve španělské exklávě Ceuta.