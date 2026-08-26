Zatím poslední střelba se odehrála v pondělí kolem 21:00 na Place des Deux Bancs ve čtvrti Saint-Gilles v jižní části Bruselu. Střílelo se z automatické zbraně, nikdo nebyl zraněn a střelec uprchl, řekl starosta čtvrti Jean Spinette.
V noci na úterý byly zadrženy dvě osoby podezřelé z účasti na střeleckých incidentech, k nimž došlo v posledních dnech kolem nádraží Gare du Midi, informovala policie. Policisté rovněž zabavili dvě zbraně vojenského typu, dvě pistole, zásobníky a dvě elektrokoloběžky. Právě na nich útočníci často z místa činu prchají.
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Další incidenty se odehrály o víkendu a nejspíš souvisejí se soupeřením drogových gangů. V noci na pondělí byla rovněž při střelbě v Saint-Gilles zraněna jedna osoba. Krátce poté byli zadrženi dva lidé.
Podle starosty policie v oblasti nádraží Gare du Midi nedávno provedla „stovky zatčení“ a zabavila „desítky kilogramů“ drog. Dodal, že policie podle něj znovu získala převahu nad drogovými dealery, nicméně mocné gangy se opět snaží dostat zpět na svá prodejní místa. Navzdory zatýkáním „se lidé rychle vracejí k obchodování jen 100 metrů opodál,“ uvedl Spinette.
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V noci na pondělí se střílelo i ve čtvrti Molenbeek na západě Bruselu. Na místě policie nalezla jednu osobu se střelným zraněním nohy. Nejnovější incidenty následovaly po třech střelbách, které se odehrály mezi pátečním večerem a nedělním ránem v policejním obvodu Brusel-Midi, který zahrnuje čtvrtě Anderlecht, Saint-Gilles a Forest.
„Někdo nám musí přijít na pomoc,“ reagoval na střelby z posledních dní starosta Spinette. Saint-Gilles se potýká s drogovým násilím již řadu let, problematická je zejména oblast kolem nádraží Gare du Midi. V červnu 2024 byli dva lidé zabiti a další tři zraněni, když útočníci začali střílet z kalašnikovů v kavárně nedaleko nádraží. Úřady následně posílily policejní přítomnost v několika problémových oblastech v okolí, podle Spinetta to ale nestačí. „O posily žádám už tři roky,“ uvedl starosta bruselské čtvrti.
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V Saint-Gilles a širší policejní zóně Brusel-Midi působí přibližně 700 policistů. V regionu Bruselu a jeho nejbližšího okolí bylo podle listu Le Soir zaznamenáno jen letos nejméně 66 střeleb.
„Zločinci obchodující s drogami stupňují své hrozby, protože narušujeme jejich operace,“ řekl televizní stanici VRT belgický ministr vnitra Bernard Quintin. „Musíme v tomto boji s odhodláním pokračovat, bude velmi dlouhý,“ dodal.
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6. února 2025