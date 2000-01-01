Velká Británie prožívá bezprecedentní vlnu jarních veder a tamní meteorologové v úterý ohlásili překonání květnového teplotního rekordu druhý den po sobě. Na londýnských stanicích v Heathrow a Kew Gardens naměřili rekordních 35,1 stupně Celsia. Vedra zasáhla také další evropské země, například Francii, kde by měla pokračovat i v příštích dnech.
Stanice Sky News uvedla, že naměřené teploty na jihu Anglie jsou mimořádně a dokonce vyšší než na oblíbené prázdninové destinaci Britů, španělské Mallorce.
Vodní radovánky v Brightonu. V Heathrow v Londýně mezitím naměřili rovných 35 stupňů. Britská metropole zažila vzácnou tropickou noc, když teploty neklesly pod 20 stupňů.
Před rekordními teplotami z tohoto týdne bylo zaznamenané květnové denní maximum v Británii 32,8 stupně.
„Nyní jsme překonali rekord druhý den po sobě o celé dva stupně Celsia,“ poukázala britská meteorologická služba.
Extrémní počasí si však v zemi vybírá krutou daň. Úřady a policie od neděle evidují již čtyři utopené mladé lidi, kteří hledali osvěžení ve venkovních nádržích.
Britská stanice BBC navíc upozornila na tragické úmrtí staršího muže, který přišel o život, když se snažil pomoci svým blízkým v nouzi během koupání.
Úřady upozorňují, že britská infrastruktura je postavená pro klima, které již neexistuje.
Británie se podle expertů do poloviny století musí připravit na oteplení o dva stupně Celsia proti předindustriální době, protože cíl udržet oteplení na 1,5 stupně se podle autorů pravděpodobně nepodaří splnit.
Vysoké teploty zaznamenává v posledních dnech i Francie. Meteorologická služba Météo-France uvedla, že úterní průměrná celostátní teplota k 17:00 SELČ dosáhla 24,8 stupně, což je rekordní údaj pro květen. Na řadě míst ve Francii teploty dosáhly 35 stupňů a zaznamenaly nové rekordy.
Podle vyjádření meteorologické služby Météo-France by v příštích dnech měly teploty vystoupat až na 39 stupňů. „Pro celkové ochlazení bude nutné počkat nejméně do neděle,“ uvedl meteorolog Adrien Warnan.
