„Aktuálně je situace plně pod kontrolou, požár byl uhašen a incident nijak neovlivnil výrobní proces v rafinerii. Nádrž, které se to týkalo, je izolovaná,“ sdělil pro iDNES.cz Anton Molnár, mluvčí společnosti Slovnaft.
„Krátce po poledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty v areálu společnosti. To způsobilo následné hoření uskladněného produktu,“ dodal s tím, že na další nádrže či jiné jednotky se požár nerozšířil. Hasiči podle portálu Aktuality.sk uvedli, že vzplála nádrž na topný olej, který hoří, dokud úplně neshoří. Co bylo příčinou, budou vyšetřovat.
Svědci v okolí slyšeli silnou ránu, která otřásla skly v oknech okolních budov. Jedna ze čtenářek Aktualit z bratislavské městské části Podunajské Biskupice popsala, že slyšela výbuch a cítila tlakovou vlnu, když ležela na posteli při uspávání dítěte.
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Podobné havárie jsou v bratislavské rafinérii poměrně vzácné. Naposledy k výbuchu v areálu Slovnaftu došlo v říjnu 2014, kdy exploze v jednom z provozů zranila dva pracovníky, připomněl list Pravda. Televize Markíza tehdy uvedla, že výbuch nastal poté, co dělníci uvolňovali zrezivělé šrouby autogenem, tedy svařovacím přístrojem.
Velmi silná detonace otřásla městskou čtvrtí i v lednu 2009, kdy vybuchl polyethylén v důsledku technické závady. V srpnu 2008 zasahovaly záchranné složky v podniku při požáru olejové trafostanice.