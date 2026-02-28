V Bolívii spadlo vojenské letadlo s penězi na silnici plnou aut, nejméně 15 mrtvých

Nejméně 15 lidí zemřelo a desítka utrpěla zranění, když v pátek poblíž letiště u bolivijské metropole La Paz spadlo na silnici vojenské nákladní letadlo převážející peníze. Letoun poničil více než desítku aut, sám byl těžce poškozen a do okolí z něj létaly bankovky. Policisté museli použít slzný plyn proti lidem, kteří si je chtěli z místa nehody odnášet, uvedl zpravodajský web El Deber. Příčina nehody zatím není známa.
V Bolívii spadlo vojenské nákladní letadlo na silnici plnou aut. (27. února 2026) | foto: ČTK

Nákladní letadlo Hércules C-130 se zřítilo kolem 18:00 místního času (23:00 SEČ) nedaleko letiště u vysokohorského města El Alto sousedícího s metropolí. Terminál kvůli nehodě dočasně přerušil provoz.

Záběry z médií ukazují vážně poničený stroj, na jehož záchraně pracují hasiči.

Šéf bolivijských hasičů Pavel Tovar uvedl, že zemřelo 15 lidí a desítka zraněných byla převezena do nemocnice. Hasiči použili velké množství vody, aby předešli explozi letounu.

Vedle hasičů na místo dorazily policejní jednotky, které se snažily zabezpečit okolí před lidmi, již chtěli odnášet peníze. Někteří na policisty začali házet kameny, načež policie nasadila slzný plyn. Šéf bolivijské centrální banky David Espinoza obyvatele země informoval, že držení bankovek, které převážel letoun, je nelegální a že je nebudou moci použít.

Mezinárodní letiště El Alto

Mezinárodní letiště El Alto

28. února 2026  2:44,  aktualizováno  2:58

