Žhářský útok se podle Reichelta stal kolem třetí hodiny ranní. Označil ho za dílo profesionálů. Obvinil z něho levicové extremisty, kteří „se snaží zastrašit nová pravicová média“.
Podle předběžných informací při hašení auta utrpěl lehké zranění jeden hasič.
Reichelt byl v letech 2017 až 2021 šéfredaktorem bulvárního deníku Bild.
Před několika lety se terčem podobných útoků staly automobily jednoho ze sloupkařů bulvárního listu B. Z. Později byl v souvislosti s jedním z těchto případů zveřejněn dopis s přihlášením se k činu a s levicově extremistickým obsahem.