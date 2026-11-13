Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Berlíně zapálili auto šéfredaktorovi pravicového portálu, obvinil extremisty

Autor: ,
  13:15
Sledovat iDNES.cz na Googlu
V berlínské čtvrti Charlottenburg kdosi v noci zapálil auto Juliana Reichelta,...

V berlínské čtvrti Charlottenburg kdosi v noci zapálil auto Juliana Reichelta, šéfredaktora internetového mediálního projektu Nius. (13. listopadu 2026) | foto: ČTK

V berlínské čtvrti Charlottenburg kdosi v noci zapálil auto Juliana Reichelta,...
V berlínské čtvrti Charlottenburg kdosi v noci zapálil auto Juliana Reichelta,...
V berlínské čtvrti Charlottenburg kdosi v noci zapálil auto Juliana Reichelta,...
V berlínské čtvrti Charlottenburg kdosi v noci zapálil auto Juliana Reichelta,...
5 fotografií
V berlínské čtvrti Charlottenburg kdosi v noci zapálil auto Juliana Reichelta, šéfredaktora internetového mediálního projektu Nius, který je označován za pravicově populistický a přirovnáván k americké televizi Fox News.

Žhářský útok se podle Reichelta stal kolem třetí hodiny ranní. Označil ho za dílo profesionálů. Obvinil z něho levicové extremisty, kteří „se snaží zastrašit nová pravicová média“.

Podle předběžných informací při hašení auta utrpěl lehké zranění jeden hasič.

Reichelt byl v letech 2017 až 2021 šéfredaktorem bulvárního deníku Bild.

Před několika lety se terčem podobných útoků staly automobily jednoho ze sloupkařů bulvárního listu B. Z. Později byl v souvislosti s jedním z těchto případů zveřejněn dopis s přihlášením se k činu a s levicově extremistickým obsahem.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry

Na klimatickou konferenci OSN, která se koná v Turecku, přicestovala i...

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

V Moskvě vybuchlo auto s bývalým mluvčím proruského expremiéra Ukrajiny

Na jihu Moskvy explodoval osobní automobil. (13. listopadu 2026)

Na jihu Moskvy explodoval osobní automobil a jeho řidič utrpěl zranění. Ruské i ukrajinské telegramové kanály informují, že vozidlo značky Toyota řídil někdejší tiskový mluvčí bývalého ukrajinského...

13. listopadu 2026  10:30,  aktualizováno  13:45

Se zákazem nastoupit proti Rusku vláda nepočítá, uvedl ministr Šťastný

Ministr pro sport, prevenci a zdraví z Motoristy sobě Boris Šťastný přichází na...

Vláda podle Borise Šťastného (Motoristé sobě) nepočítá se schválením zákona či jiného opatření, kterým by zakázala reprezentantům Česka nastupovat proti Rusku. Ministr pro sport na dotaz ČTK uvedl,...

13. listopadu 2026  13:12,  aktualizováno  13:38

Putin měl čtyři plány, jak ovládnout Ukrajinu. Zbývají mu už jen dva

Premium
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil velitelství ruské armády. (16. října...

Ruský prezident Vladimir Putin má problém. Jeho plány na ovládnutí Ukrajiny mu nevycházejí. Už dva selhaly. Neznamená to ovšem, že není bez možností. Stále má k ruce další scénáře, přičemž velkou...

13. listopadu 2026  13:31

Římov se neplní. Na jaře hrozí v jižních Čechách problém s pitnou vodou, řekl Kuba

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...

Při nepříznivém vývoji počasí hrozí na jaře ve velké části Jihočeského kraje problém se zásobováním pitnou vodou, uvedl hejtman Martin Kuba (Naše Česko). Nádrž Římov, z jejíž vody se pitná voda...

13. listopadu 2026,  aktualizováno  13:24

Výslechy i falešné citace. Čeští europoslanci se dostali do střetu s Čínou

Pirátský předvolební mítink na Kladně (24.května 2024). Markéta Gregorová a...

Tři čeští europoslanci se v posledních týdnech dostali do různých sporů s Čínou. Pirátskou europoslankyni Markétu Gregorovou čínské úřady po příletu do Pekingu na zhruba hodinu a půl zadržely a...

13. listopadu 2026  13:22

Agenti ICE zadrželi v San Diegu osmiletého chlapce, protestovaly stovky lidí

Lidé drží transparenty během demonstrace proti americkému úřadu pro imigrační a...

Stovky lidí ve čtvrtek v San Diegu protestovaly proti zadržení osmiletého chlapce z Haiti agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Žák třetí třídy skončil minulý týden ve federální vazbě bez doprovodu...

13. listopadu 2026  13:21

Poslanci ve druhém čtení schválili daň pro rafinerie. Lex Orlen, kritizuje opozice

Přímý přenos
Mimořádná schůze Sněmovny ke druhému čtení vládního návrhu na zavedení...

V pátek se mimořádně sešla Poslanecká sněmovna. Na programu měla jediný bod, a to druhé čtení vládního návrhu na zavedení speciální daně pro rafinerie. Sněmovna návrh i přes výtky opozice...

13. listopadu 2026,  aktualizováno  13:18

Jana Peroutková po 15 letech končí v ČT. Odcházím v dobrém, sdělila moderátorka

Jana Peroutková. (5. října 2023)

Moderátorka Jana Peroutková se rozhodla po necelých 15 letech odejít z České televize, informovala o tom na svém instagramovém profilu. „Odcházím v dobrém, ze svého rozhodnutí, které zrálo několik...

13. listopadu 2026  12:14,  aktualizováno  13:15

V Berlíně zapálili auto šéfredaktorovi pravicového portálu, obvinil extremisty

V berlínské čtvrti Charlottenburg kdosi v noci zapálil auto Juliana Reichelta,...

V berlínské čtvrti Charlottenburg kdosi v noci zapálil auto Juliana Reichelta, šéfredaktora internetového mediálního projektu Nius, který je označován za pravicově populistický a přirovnáván k...

13. listopadu 2026  13:15

V Novém Jičíně má koalice většinu jen o jeden hlas, ANO skončilo v opozici

Nový starosta Nového Jičína Jiří Klein (Náš Nový Jičín). (9. listopadu 2026)

Starostou Nového Jičína zvolili tento týden tamní zastupitelé Jiřího Kleina z vítězného sdružení Náš Nový Jičín. Ve funkci nahradil Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, které v komunálních volbách...

13. listopadu 2026  13:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žaloba kvůli světelné závoře mezi Trojou a Bohnicemi. Je to podraz, bouří se radnice

Praha 8 podala správní žalobu proti umístění světelné závory. (listopad 2026)

Městská část Praha 8 podala správní žalobu proti umístění tzv. světelné závory na rozhraní Prahy 8 a Troji. Zároveň podala návrh na předběžné opatření, aby se světelná závora vůbec nezapínala.

13. listopadu 2026  13:11

V Brdech narazili na zvláštní kolonii živočichů, vypadá jako rosol

Při vypuštění Hořejšího Padrťského rybníku v Brdech objevili rybáři zvláštní...

V Hořejším Padrťském rybníku v Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO) se objevil neobvyklý živočich. Rybáři na něj narazili, když rybník vypustili kvůli výlovu. Na dně ležela rosolovitá hmota, která...

13. listopadu 2026  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.