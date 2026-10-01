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Zemřela bývalá prezidentka Republiky srbské Biljana Plavšičová

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  12:26aktualizováno  12:53

Biljana Plavšičová poté, co byla propuštěna ze švédského vězení (27. října 2009) | foto: AP

V Bělehradu ve věku 96 let zemřela Biljana Plavšičová, bývalá prezidentka Republiky srbské, píše zpravodajský portál Srpska Info s odvoláním na zdroj blízký rodině. Nacionalistka Plavšičová byla v první polovině 90. let jedním z významných aktérů války v Bosně. Za válečné zločiny v tomto krvavém konfliktu ji později Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) odsoudil na jedenáct let vězení.

Plavšičová, původně docentka biologie a matematiky, se počátkem 90. let stala členkou předsednictva Bosny a Hercegoviny. Když na jaře 1992 vyhlásili tamní Srbové vlastní stát, stala se Plavšičová jeho druhým nejvyšším představitelem po prezidentovi Radovanu Karadžičovi. V následující válce si získala pověst stoupenkyně tvrdé linie, obhajující etnické čistky zaměřené proti nesrbskému obyvatelstvu.

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Když se Karadžič v roce 1996 stáhl z veřejných funkcí, stanula v čele Republiky srbské právě Plavšičová. Coby prezidentka překvapivě vystupovala proti radikálním Karadžičovým přívržencům, čímž si získala podporu mezinárodního společenství. V čele země se Plavšičová udržela do podzimu 1998.

V lednu 2001 se dobrovolně vydala do rukou mezinárodního tribunálu, který ji uložil jedenáct let vězení. Plavšičová se podle ICTY podílela na pronásledování a vyhánění bosenských Muslimů a Chorvatů za války v letech 1992 až 1995, která si vyžádala na 100.000 lidských životů.

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V roce 2003 byla přemístěna z Haagu do věznice ve švédském Hinsebergu. Odtud byla propuštěna v říjnu 2009 poté, co si odpykala dvě třetiny trestu. Následně žila v ústraní v Bělěhradu a politické činnosti se nevěnovala. Byla rozvedená a neměla děti.

Plavšičová se narodila 7. července 1930 v bosenské Tuzle v tehdejším Království Jugoslávie a vyrůstala v Sarajevu. Biologii vystudovala v Záhřebu, kde získala také doktorát z botaniky se zaměřením na rostlinnou virologii. Specializaci se věnovala i ve Spojených státech ve stipendijním Fulbrightově programu. Jako výzkumnice působila i v Praze, Londýně, Bari či Dillí. V předvečer rozpadu bývalé Jugoslávie ukončila svou akademickou kariéru a vstoupila do politiky.

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