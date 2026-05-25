Na záběrech zveřejněných místními médii je vidět kabina řidiče zcela zničená nárazem i vytržená některá sedadla pro cestující.
RTS s odvoláním na záchrannou službu uvedla, že 11 lidí bylo převezeno na urgentní příjem a dvě děti do dětské nemocnice. Příčina nehody se vyšetřuje.
Bělehrad patří v Evropě k největším městům bez funkčního systému metra. Tramvaje ČKD Tatra KT4 tu jezdí od 80. let a dodnes tvoří páteř vozového parku místního dopravního podniku. Jeho pomalá modernizace bývá v Srbsku terčem kritiky.
Smrtelná nehoda „prehistorické“ české tramvaje zažehla v Sarajevu sérii protestů
Rozsáhlé demonstrace v sousední Bosně vyvolala v únoru nehoda tramvaje rovněž československé výroby, při které zemřel 23letý student a dalších několik lidí bylo zraněno. V důsledku neštěstí odstoupil regionální premiér.