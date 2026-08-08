V Bavorsku se srazila dvě auta řízená Čechy, pět lidí je těžce zraněných

Pět vážně zraněných muselo být letecky transportováno do nemocnic, někteří záchranářským vrtulníkem. Tři lidé utrpěli lehká zranění, dodala policie. Silnice B20 musela být na několik hodin uzavřena.
Nehody, která se stala v pátek kolem 13:20, se zúčastnila tři vozidla. Mikrobus z České republiky se třemi cestujícími ze zatím neznámých důvodů vjel do protisměru poblíž obce Oberschneiding a srazil se s protijedoucím vozidlem. Automobil se čtyřmi osobami řídil také muž z České republiky.
Po čelní srážce se mikrobus srazil také s vozidlem, které řídila mladá žena. Ve svém automobilu byla sama.