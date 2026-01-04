V Baltském moři došlo k poškození optického kabelu, řekla lotyšská premiérka

„V současné době nejsou plavidlo ani jeho posádka zadrženy, spolupracují s policií a pokračuje práce na objasnění okolností,“ uvedla policie. Dodala, že informaci o poškození podmořského optického kabelu v lotyšských teritoriálních vodách obdržela v pátek 2. ledna.
Kabel spojuje litevské město Šventoji s lotyšským přístavem Liepája a zatím není jasné, co jeho poškození způsobilo, napsala agentura Reuters s odvoláním na litevské středisko pro řešení krizových situací. Siliňová uvedla, že lotyšské uživatele komunikačních služeb poškození kabelu nezasáhlo.
Země u Baltského moře jsou ve stavu zvýšené pohotovosti po řadě výpadků týkajících se elektrických kabelů, telekomunikačního spojení nebo plynovodu, které se odehrály od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022, podotkl Reuters. Skandinávské a pobaltské státy podobné incidenty obvykle přičítají ruským hybridním útokům.
Před několika dny zadržely finské úřady nákladní plavidlo Fitburg, které plulo z ruského Petrohradu a do izraelské Haify, kvůli podezření z úmyslného poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky s estonským Tallinnem.