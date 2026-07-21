V australském Brisbane se narodila vzácná jednovaječná čtyřčata

Čtyři holčičky se narodily císařským řezem po 28 týdnech a čtyřech dnech těhotenství 14. července.
Nemocnice uvedla, že matka a její manžel Jortham už čtyři děti měli a byli „nesmírně překvapeni“, když jim bylo řečeno, že očekávají čtyřčata.
Doktorka Alexa Bendallová, která se o matku starala od začátku těhotenství, řekla, že identická čtyřčata se vyskytují zhruba „u jednoho z každých 15 milionů těhotenství“ a sdílet stejnou placentu je „neslýchané“. Gynekoložka dodala, že takové těhotenství je velmi rizikové, a nemocnice Na’amoanaovou přijala ve 25. týdnu těhotenství, aby mohla být sledována. „Vždycky jsme říkali, že pokud se nám podaří ji přivést do 28. týdne, podaří se nám to,“ řekla Bendallová.
„Takže skutečnost, že se nám narodily čtyři krásné a zdravé děti ve 28. týdnu a čtyřech dnech, je neuvěřitelná, a jsme velmi rádi, že toho můžeme být součástí,“ uzavřela lékařka.