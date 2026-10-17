V Tiraně se konají již několik dní protesty proti nezaměstnanosti a vládní korupci. Doprovázejí je střety s policií, která tento týden zadržela na 500 lidí. Úřady také uvedly, že evidují 120 zraněných policistů a 45 poraněných demonstrantů.
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V Albánii sílí bouře proti luxusnímu projektu Trumpova zetě. Premiér odmítá couvnout
V Albánii lidé už několik měsíců protestují také proti luxusnímu realitnímu a turistickému projektu, mezi jehož investory figuruje zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa a americký vyjednavač Jared Kushner.
Kritice čelí přímo i vláda premiéra Ediho Ramy, který však v loňském roce obhájil parlamentní většinu. Rama odmítá, že by mohl odstoupit. Podle analytiků je však Albánie mezinárodním střediskem kriminálních gangů, které se v zemi zabývají praním špinavých peněz získaných z pašování zbraní a drog.
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16. října 2026