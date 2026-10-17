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Albánští studenti se dál bouří. Protesty provázely střety s policií

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  16:41
Studentské protesty v Albánii pokračovaly pátým dnem. Při sobotních...

Studentské protesty v Albánii pokračovaly pátým dnem. Při sobotních demonstracích před ministerstvem školství došlo ke střetům s policií. (17. října 2026) | foto: AP

Studentské protesty v Albánii pokračovaly pátým dnem. Při sobotních...
Studentské protesty v Albánii pokračovaly pátým dnem. Při sobotních...
Studentské protesty v Albánii pokračovaly pátým dnem. Při sobotních...
Studentské protesty v Albánii pokračovaly pátým dnem. Při sobotních...
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V Albánii v sobotu pokračovaly pátým dnem studentské protesty. Tisíce mladých lidí se znovu sešly před ministerstvem školství. Část demonstrantů se střetla s policií, která proti nim použila slzný plyn a omračující granáty.

V Tiraně se konají již několik dní protesty proti nezaměstnanosti a vládní korupci. Doprovázejí je střety s policií, která tento týden zadržela na 500 lidí. Úřady také uvedly, že evidují 120 zraněných policistů a 45 poraněných demonstrantů.

V Albánii sílí bouře proti luxusnímu projektu Trumpova zetě. Premiér odmítá couvnout

V Albánii lidé už několik měsíců protestují také proti luxusnímu realitnímu a turistickému projektu, mezi jehož investory figuruje zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa a americký vyjednavač Jared Kushner.

Kritice čelí přímo i vláda premiéra Ediho Ramy, který však v loňském roce obhájil parlamentní většinu. Rama odmítá, že by mohl odstoupit. Podle analytiků je však Albánie mezinárodním střediskem kriminálních gangů, které se v zemi zabývají praním špinavých peněz získaných z pašování zbraní a drog.

16. října 2026
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