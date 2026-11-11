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„Putin žije v jiné realitě.“ V Abú Zabí pokračují jednání o Ukrajině

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  10:55
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Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a vedoucí delegace Vladimir...

Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a vedoucí delegace Vladimir Medinskij hovoří s Michailem Galuzinem, náměstkem ruského ministra zahraničních věcí, během mírových jednání v Abú Zabí. (10. listopadu 2026) | foto: Reuters

Členové ukrajinské delegace v čele s Rustemem Umerovem se účastní trojstranných...
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V Abú Zabí pokračuje druhým dnem trojstranné jednání mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. O začátku dnešních rozhovorů informovali krátce po 9:30 SEČ tiskové agentury i vedoucí ukrajinské delegace a šéf civilní rozvědky Rustem Umerov, podle něhož po těchto hovorech budou následovat samostatná jednání s evropskými zástupci.

„Začali,“ sdělil dopoledne zdroj ruské státní agentury RIA Novosti. „Zahajujeme druhý den jednání,“ oznámil přibližně ve stejnou dobu Umerov, podle něhož jsou na programu nejprve třístranná jednání zástupců Ukrajiny, Ruska a USA. „Poté budeme mít samostatné setkání s našimi evropskými partnery,“ sdělil Umerov.

V Abú Zabí jsou přítomní zástupci EU, na trojstranných diskusích se však nepodílejí, účastní se pouze schůzek s americkými a ukrajinskými představiteli.

USA přišly s „kartografickým trikem“, aby Putinovi na Donbase zařídily vítězství

Podle dřívějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mají být ve středu předmětem jednání kroky ke zmírnění napětí a otázky energetiky a Černého moře. RIA Novosti s odkazem na svůj zdroj píše, že se současné rozhovory zaměřují na klíčové aspekty vytvoření „nového systému kontinentální bezpečnosti“ a urovnání rusko-ukrajinské války je jen jedním z bodů širší debaty.

V úterý podle Zelenského zástupci trojice zemí jednali o výměnách zajatců a návratu ukrajinských dětí do vlasti. Ukrajina dlouhodobě viní Moskvu z únosů ukrajinských dětí z okupovaných území a Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal v březnu 2023 kvůli nucenému vysídlování ukrajinských dětí zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. Výměny zajatců naopak patří k několika málo oblastem, v nichž válčící strany spolupracují.

Vyjednávači podle Zelenského v úterý hovořili také o bezpečnostních zárukách a projednávali klíčovou otázku území. Moskva požaduje stažení ukrajinských vojsk z celého ukrajinského Donbasu na východě země, což Kyjev odmítá. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina by v této záležitosti potřebovala „velmi konkrétní bezpečnostní záruky“, protože není připravena věřit prohlášením šéfa Kremlu Putina ani přijmout dohodu pod tlakem.

Přinesou podle vás jednání v Abú Zabí pokrok v ukončení ruské války na Ukrajině?

Později Zelenskyj uvedl, že Rusové tvrdí a také tomu věří, že okupují více ukrajinského území, než je tomu ve skutečnosti. Delegace z Moskvy podle něj uváděla, že Rusko obsadilo i ty části Donbasu, které má podle prezidenta pod kontrolou Kyjev. „V tom je problém. Putin žije v jiné realitě,“ uvedl Zelenskyj a dodal, že Američané potvrdili ukrajinský odhad dění na bojišti. „Právě proto se musíme sejít a promluvit si na úrovni lídrů,“ napsal.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio úterní debatu označil za velmi produktivní. Podle Zelenského je trojstranný formát konstruktivní. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova Sergej Rjabkov uvedl, že zatím je brzy hodnotit výsledky jednání.

V Abú Zabí začaly rozhovory o Ukrajině. Řeší se i bezpečnostní rámec pro Evropu

Současná trilaterální jednání v Abú Zabí jsou první od letošního února. Šéf Bílého domu Donald Trump v poslední době naznačuje, že se chce nyní více věnovat největšímu ozbrojenému konfliktu v Evropě od konce druhé světové války. Ten rozpoutalo Rusko v únoru 2022 svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu, která se od té doby brání.

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