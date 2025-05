Nenecháš půdu Číňanům? Zavřeme tě. Uzbekové se bojí, že dopadnou jako Ujguři

„Guvernér mi řekl: ‚Toto je příkaz prezidenta. Buď se vzdej půdy, nebo skončíš ve vězení,‘“ líčí pro Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL) jeden z uzbeckých zemědělců. Jinak než pod podmínkou anonymity se o praxi úřadů mluvit zdráhá. Úrodná pole soukromých vlastníků podle něj nejdřív přecházejí pod státní správu.

Až poté jdou do rukou čínských byznysmenů a oficiálně vše probíhá dobrovolně. Podle toho, co novinářům popsaly desítky farmářů, však proces provázejí výhrůžky, nátlak a zastrašování ze strany policie. Pokud dotyčný nechce být zatčen, musí podepsat. Podle místních zákonů o zemědělství se státní půda pronajímá farmářům na devětačtyřicet let.

Vlastníkům ji oficiálně nemůže vzít vláda ani státní zástupci, jen soud. Podle oslovených zemědělců se nyní půda nicméně zabavuje už na základě pouhého ústního příkazu guvernéra jejich regionu. „Bránil jsem se, a tak na mě povolal dalších asi dvacet policistů a členy národní gardy a nařídil jim, aby zatkli mě i mou ženu,“ říká další ožebračený zemědělec.

„Proto už se teď nikdo nebrání. Jinak by je zavřeli do vězení a je nepravděpodobné, že by se někdo z nás odtamtud dostal živý a zdravý,“ dodává. Přepisy půdy se navíc netýkají jen Uzbekistánu. Čína takto expanduje i v ostatních částech Ferganské kotliny, o kterou se Uzbeci dělí s Kyrgyzstánem a Tádžikistánem.

Už loni získala soukromá čínská společnost Tian Ye Plastik 2 200 hektarů s bavlníky. Původně patřily uzbecké společnosti Vodin Sanoat Fakhri, uvádí portál Asia News. Letos bylo Číňanům předáno dalších 1 800 hektarů půdy. Mnoho místních, kteří tak jsou bez půdy i bez práce, už údajně uvažuje, že podnikne „proti-invazi“ a pokusí se čínské vetřelce vyhnat.

Podle portálu se noví majitelé místo tradiční bavlny nebo pšenice chystají pěstovat třeba pepř, a to za vydatné pomoci chemie. Uzbeci se tak bojí nejen o vlastní osud, ale i znečištění půdy. Novináři v této souvislosti připomínají praxi ze Sibiře, kde čínské firmy kácejí lesy, dřevo vozí domů a o to, co se dál děje s ruskými pozemky, se nezajímají.

Past finančních půjček

Na začátku přitom podle politoložky Nargizy Muratalijevové stojí finanční půjčky, které nakonec středoasijské státy chytí do pasti. Získat čínský úvěr je pro jejich vlády snadné, o to neprůhlednější jsou však jeho podmínky. Uzbecká politoložka upozorňuje, že Peking už v roce 2011 výměnou za odpuštění dluhů získal v Tádžikistánu pozemky o výměře více než 1 100 kilometrů čtverečních.

A v Uzbekistánu je Čína nyní největším věřitelem. Nesplacené půjčky celkem dosahují výše 3,8 miliardy dolarů, doplňuje RFE/RL. „Obecnou charakteristikou čínských půjček pro všechny země v regionu je to, že je snadné dostat se do dluhů, obtížné je pak splácet. Postupy jsou netransparentní a podmínky specifické,“ tvrdí Muratalijevová.

Postupný nucený zábor půdy tak je jednou z temných stránek přílivu čínských investic, které ve Střední Asii narostly spolu s tím, jak Čína začala budovat svou „novou Hedvábnou stezku“. Jen v Uzbekistánu už množství čínských firem převyšuje počty těch ruských, momentálně jich v zemi působí necelých 3,5 tisíce.

„Nakonec se zmocní celé země“

Stanice v souvislosti s rozpínavostí Číny píše také o strachu, který se nyní mezi Uzbeky či Kazachstánci šíří. Bojí se totiž, že se z nich časem stanou „noví Ujguři“, s nimiž mají společné jazykové, kulturní i náboženské vazby. V rámci údajného boje proti islámskému radikalismu Peking Ujgury v posledních letech masově zavírá do „převýchovných“ táborů, potlačuje jejich kulturu, rodinám odebírá děti a bourá mešity.

„Ukazuje se, že Číňanům se moje půda opravdu líbí. Chtějí ji vzít i ostatním zemědělcům. My jsme samozřejmě proti, ale okresní guvernér, prokurátor a policejní náčelník na nás pořád tlačí,“ podotkl jeden z uzbeckých farmářů. „Největší obavy máme z toho, že se nakonec zmocní naší země a udělají nám totéž, co Ujgurům v Sin-ťiangu,“ obává se.

Proti spekulacím, že chce Čína ovládnout Uzbekistán, se už v březnu vymezil náměstek tamního ministerstva investic a průmyslu. Ten řekl, že Peking v zemi investuje podle stejných pravidel jako ostatní země a že jen čtyři procenta čínských investic směřují do zemědělství. Primárně, ze 62 procent, se zaměřuje na průmysl, napsal portál The Times of Central Asia s odkazem na oficiální data.

Ferganská kotlina: