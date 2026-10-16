Už padlo skoro 300 tisíc Rusů, dokládají zdroje. Skutečné číslo bude dvojnásobné

Největší podíl úmrtí připadá na příslušníky motostřeleckých jednotek, napsala BBC. Analýzu ztrát podle vojenských uskupení učinila s ohledem na to, že se podařilo určit jednotky u necelých 150 000 padlých. Do první desítky s nejvyššími ztrátami podle ní spadá také 810. a 155. brigáda námořní pěchoty a 76. výsadková útočná divize, které přišly v bojích proti Ukrajině o zhruba 1800 až 2000 členů každá.
Výsadková vojska a námořní pěchota jsou tradičně považovány za elitu ruské armády. Odborníci podle BBC poukazují na to, že ruské velení často nasazuje výsadkové jednotky a námořní pěchotu k řešení nejkritičtějších situací na frontě. Vzhledem k velkému množství náročných úseků na frontové linii není dostatek času na to, aby byly tyto jednotky staženy do týlu k řádnému odpočinku a obnově sil, uvedla stanice.
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Současné složení a úroveň výcviku jednotek ruských výsadkových vojsk i námořní pěchoty se zároveň podle ní liší od standardů, které tyto útvary splňovaly na počátku války. Vojáky s dlouholetým specializovaným výcvikem a bojovými zkušenostmi ze Sýrie, kteří padli nebo byli zraněni, postupně nahrazují mobilizovaní muži a noví vojáci z povolání, kteří jsou na frontu posíláni po krátkém výcviku, uvedla stanice.
Upozornila také, že ve válce proti Ukrajině čelí příslušníci všech tří zmíněných uskupení obviněním ze spáchání válečných zločinů. Například vyšetřování deníku The New York Times spojilo vojáky 234. pluku 76. výsadkové divize s vraždami civilistů v Buči, píše stanice. Rusko popírá, že by se jeho armáda dopustila jakýchkoli válečných zločinů.
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Skutečné ztráty budou podle BBC pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit. Vojenští odborníci naznačují, že analýza ruských hřbitovů, válečných památníků a nekrologů může pokrýt 45 až 65 procent skutečného počtu obětí. Reálný počet padlých ruských vojáků se tak podle stanice může pohybovat mezi zhruba 512 000 až 626 000. Toto číslo dále naroste při započtení zabitých bojovníků ze separatistických útvarů na východě Ukrajiny během roku 2022 a severokorejských vojáků.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské invazi pátým rokem. Moskva vlastní vojenské ztráty prakticky nezveřejňuje, Kyjev tak činí zřídka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem února řekl, že od vpádu ruských vojsk do jeho země v únoru 2022 padlo kolem 55 000 ukrajinských vojáků, velký počet bojovníků je podle něho nezvěstných.