Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací, do nichž se v mnoha městech zapojí také odbory. V Paříži je očekáváno až 40 tisíc účastníků protestního průvodu. Kromě toho jsou plánované demonstrace v dalších velkých městech. Demonstranti a odborové organizace požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou údajně ve zchátralém stavu.
Autor: Profimedia.cz
Středoškolský odborový svaz uvedl, že během dneška bylo kvůli protestům uzavřeno rekordních 1800 středních škol. Do protestů se zapojili i učitelé a rodiče. Podle údajů ministerstva školství a studentského svazu byla výuka přerušena na 589 z celkových 3700 francouzských lyceí a na 32 univerzitách.
Autor: Profimedia.cz
Blokády středních škol pokračují po celé Francii. Studenti stojí na barikádách z popelnic před školami od Lille po Marseille a Nantes, uvedl web televize France 24. Další blokády středních škol jsou hlášeny například z Montpellieru nebo Štrasburku.
Autor: Profimedia.cz
Ve Vincennes východně od Paříže demonstranti ráno vytvořili lidský řetěz chránící blokádu školy. U pařížského lycea Hélene Boucherové demonstranti položili popelnice a jízdní kola na bok, aby před školou vytvořili provizorní barikádu. Mezi demonstranty a dohlížející policisty se postavili rodiče a další dospělí.
Autor: Profimedia.cz
Kromě toho se dnes ve větších městech konají velké protestní průvody, jeden z nich dopoledne začal například v Nantes. Pořádající odborová organizace vyzvala své členy, aby svou přítomností v nich podpořili požadavky studentů.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli mnoho protestů bylo v posledních dnech pokojných, někteří studenti zapalovali odpadkové koše, ničili autobusové zastávky nebo se střetávali s pořádkovou policií, která proti nim zasahovala obušky, slzným plynem a municí určenou k potlačování nepokojů.
Autor: Profimedia.cz
Demonstrace tak provázelo i zatýkání a řada lidí utrpěla zranění. Od začátku protestů bylo podle médií zraněno 715 policistů a 215 účastníků protestů. V severofrancouzském městě Lens přišel v pondělí o ruku patnáctiletý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát; na jiném místě slzný granát těžce zranil dospívajícího chlapce a při dalším incidentu přišla o oko žena.
Autor: Profimedia.cz
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez v rozhovoru s rozhlasovou stanicí France Inter použití policejních granátů a gumových projektilů k rozhánění masových shromáždění obhajoval. Nasazení těchto prostředků je podle něj v případě nepokojů přiměřené a nelze zde hovořit o policejních represích.
Autor: Profimedia.cz
Zadrženo bylo dosud více než 6100 lidí, většinou nezletilých. Ve vazbě však skončilo do pondělka 14 z nich. Podle údajů francouzského ministerstva spravedlnosti bylo proti více než 1800 lidem, včetně 1483 nezletilých, zahájeno řízení kvůli nespecifikovaným prohřeškům vůči zákonu.
Autor: Profimedia.cz
Protesty původně vypukly v pařížském regionu v polovině září, kdy se učitelé a studenti začali bouřit proti nedostatku personálu na střední škole v Créteil na jihovýchodním předměstí francouzské metropole. Odtud se stávky, blokády a demonstrace rozšířily do dalších pařížských předměstí a následně do celé země, přičemž protestující požadovali řadu změn.
Autor: Yves Herman, Reuters
Protestující poukazují například na to, že výuka, vybavení škol i možnosti dalšího rozvoje nejsou pro studenty ze znevýhodněných čtvrtí na odpovídající úrovni. Studenti z jiných oblastí si stěžovali, že se v době letních vln veder ve třídách bez klimatizace pečou, zatímco v zimě mrznou. Stížnosti jsou rovněž slyšet na příliš dlouhou dobu strávenou ve škole, školní den přitom ve Francii může trvat od 8:00 až do 18:00.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli si studenti stěžují, že nejsou vyslyšeni, premiér Sébastien Lecornu už nařídil ministrům, aby se začali jejich hlavními požadavky zabývat.
Autor: Profimedia.cz
Vláda se zaměří i na nezbytné opravy zastaralých školních budov; ministři mají své první návrhy předložit do konce října. Najít potřebné finanční prostředky však bude obtížné vzhledem k rychle narůstajícímu rozpočtovému schodku a státnímu dluhu, slabému hospodářskému růstu a neochotě vlády omezit výdaje.
Autor: Profimedia.cz
Francouzští středoškoláci se shromažďují před lyceem Turgot v Paříži během celostátních protestů proti přeplněným třídám, nedostatku učitelů a špatnému stavu školních budov. (5. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Maskovaný protestující hází popelnici do ohně založeného studenty během střetů s francouzskou pořádkovou policií v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Francouzští policisté z pořádkových jednotek stojí během střetů s protestujícími studenty v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Protestující drží během demonstrace v Paříži transparent s nápisem „Spravedlnost promlouvá, policie potlačuje“ (5. října 2026)
Autor: Yves Herman, Reuters
Protestující drží během demonstrace studentů v Saint-Denis u Paříže transparent s nápisem „Můžeme se vyjádřit, aniž by nás zasypali slzným plynem?“. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci stojí u hořících popelnic během střetů s pořádkovou policií v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Francouzští středoškoláci drží transparenty během demonstrace v Lille v rámci celostátních protestů za přijetí dalších učitelů, větší financování škol a lepší podmínky pro výuku. (1. října 2026)
Autor: Noemie Olive, Reuters
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci se během protestu střetávají s pořádkovou policií v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci stojí u hořících popelnic během střetů s pořádkovou policií v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Středoškoláci pálí odpadky před vchodem do lycea Voltaire v Paříži během protestu za větší financování škol. (1. října 2026)
Autor: Nicolas Garriga, ČTK
Maskovaný protestující hází popelnici do ohně založeného studenty během střetů s francouzskou pořádkovou policií v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Zatarasená ulice během studentského protestu v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Studentka se během střetů s francouzskou pořádkovou policií pokouší odkopnout nádobku se slzným plynem u lycea Paul Eluard v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Francouzští policisté z pořádkových jednotek stojí během střetů s protestujícími studenty v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci se střetávají s pořádkovou policií během protestu za přijetí dalších učitelů, větší financování škol a lepší podmínky pro výuku v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: AP
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci se střetávají s pořádkovou policií během protestu za přijetí dalších učitelů, větší financování škol a lepší podmínky pro výuku v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Autor: Abdul Saboor, Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (30. září 2026)
Autor: AP
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (30. září 2026)
Autor: AP
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: AP
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: AP
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters
Protestní akce v Paříži v rámci dne stávek a protestů zaměstnanců veřejného sektoru (29. září 2026)
Autor: Reuters