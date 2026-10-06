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Vřava ve Francii nabírá tragické rozměry, policejní granát utrhl chlapci ruku
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Vřava ve Francii nabírá tragické rozměry, policejní granát utrhl chlapci ruku
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Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Bally Bagayoko, starosta města Saint-Denis na severním předměstí Paříže, vzbudil pozornost na sociálních sítích. Na záběrech je totiž vidět, jak se účastní studentských protestů a sám je zasažen...
První splátku z evropského obranného nástroje SAFE (Security Action for Europe) ve výši 309 milionů eur (asi 7,6 miliardy Kč) využije ministerstvo obrany na výdaje spojené s projektem vojenského...
Na střední škole v Ostrolence v Mazovském vojvodství na severovýchodě Polska jeden z žáků zaútočil nožem. Zranil devět lidí a poranil také sám sebe. Nikdo není v ohrožení života. Policie...
Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení dnes rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální...
Přibližně tisícovka vojáků, včetně třeba příslušníků Národní gardy z americké Nebrasky, se nyní účastní ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku cvičení Moravian Lance. To mimo jiné prověřuje, jak...
Vánoční tržby českých e-shopů by letos mohly meziročně vzrůst o pět až deset procent. Celý letošní rok by pak pro tuzemskou e-commerce mohl patřit k nejsilnějším v historii. Vyplývá to z průzkumu GLS...
Vážné popáleniny utrpěl devětatřicetiletý muž při středečním požáru bytu v Ostravě-Porubě. Záchranáři jej v kritickém stavu převezli do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. Požár zasáhl...
Poslanec za Motoristy Filip Turek sdělil, že ve videu na facebooku zrekapituloval slova uložená soudem. Vzkázal to Hnutí Duha, které jeho úterní omluvu nemá za dostatečnou. Turek věc považuje za...
Komunální volby 2026 v Jihlavě se konají 9. a 10. října a rozhodne se v nich o obsazení 37 křesel v Zastupitelstvu statutárního města Jihlavy. Voliči mají na výběr kandidáty z 10 volebních subjektů....
Po úterních rozsáhlých pouličních protestech studentů v celé Francii byla ve většině francouzských středních škol obnovena výuka, i když na některých místech pokračovaly blokády a protesty. Vláda...
Česká televize (ČT) v poslední předvolební Superdebatě neumožní vystoupení předsedům opozičních stran ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 i koaličních Motoristů. Kandidují totiž v komunálních či senátních...
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně.