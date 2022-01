ANALÝZA: Jak vyzrát na sňatek z ­rozumu. Rusko a Čína se sbližují i vojensky

Týká se to zejména prohlubující se vojenské spolupráce Číny a Ruska, tedy něčeho, co Američanům nehraje ani trochu do karet. V době zjitřeného mezinárodního napětí, kdy se čím dál častěji hovoří o „nevyhnutelnosti“ vzájemného střetu, představuje tato situace další z ­řady výzev americké moci.